Telefònica invertirà 100 milions d’euros fins el 2024 -any en què la companyia complirà 100 anys d’història- per convertir la seva seu corporativa en un «hub» mundial d’innovació i talent. Així ho va avançar ahir el president de Telefònica, José María Álvarez-Pallete, en la jornada inaugural de la quarta edició d’EnlightED, el fòrum internacional d’innovació educativa promogut per Fundació Telefònica, IE University i South Summit, dins d’un diàleg que va mantenir amb el tenista Rafael Nadal després d’una pregunta del Rei Felip VI, que va asistir a l’avte.

«Volem convertir la nostra seu en un dels majors ‘hubs’ tecnològics d’Europa», va explicar Álvarez-Pallete. Així, el denominat Districte Telefònica, situat al nord de Madrid, convertirà els seus 140.000 metres quadrats en una xarxa d’edificis intel·ligents connectats entre ells per optimitzar l’intercanvi d’informació i tecnologia i comptarà amb capacitat per formar cada any unes 100.000 persones en noves capacitats digitals.

Segons va explicar el president de la multinacional, els edificis de la seu es convertiran en un gran centre interconnectat dedicat, principalment, a 5G, Intel·ligència Artificial, Fibra òptica intel·ligent, Edge Computing, Algorismes de Deep Learning, Internet de les Coses, Cloud, Ciberseguretat, Blockchain i Vídeo. I sobre això s’activaran en la seva fase de llançament mig centenar de projectes de primer nivell amb experiències basades en holografies, gaming, robots, automòbil connectat, drons, seguretat d’última generació o els últims avanços en el desenvolupament d’aula híbrida.

El nou «hub» serà pioner pel seu concepte i les seves dimensions i pretén exercir com a «pol d’atracció de talent» i situar a Espanya «a l’avantguarda mundial en atracció i desenvolupament de tecnologia i professionals d’alta qualificació». Per això, inclourà projectes disruptius com l’Experience Tank, un centre per compartir l’última tecnologia, o el Laboratori Wayra, una plataforma d’accés a plataformes perquè les startups es desenvolupin en àmbits com a sanitat, «retail», indústria o mitjana.

El llançament d’aquest centre està inclòs dins del pla estratègic de la companyia centrat a dissenyar una «Nova Telefònica» amb el focus en la digitalització, més enllà de la veu. A més, també s’alinea amb Escola 42, un nou concepte d’escola de programació basada en un innovador mètode d’aprenentatge sense llibres ni professors ni horaris que aspira a formar als perfils digitals del futur. Per això, Escola 42 i Universitats seran els pilars, i People Lab i Future of Work representaran els vectors per al desenvolupament de la formació.