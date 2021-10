Les grans elèctriques advoquen per eliminar el denominat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i mantenir una única tarifa regulada exclusiva per als consumidors vulnerables, segons va proposar ahir l’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica (Aeléc). Aquesta futura tarifa no estaria indexada al mercat diari, com actualment ho està el PVPC, sinó que estaria lligada als preus dels mercats a termini, la qual cosa es traduiria en preus més estables. És la resposta de la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa, EDP i Viesgo a la consulta pública llançada pel departament que dirigeix la vicepresidenta Teresa Ribera perquè els principals agents del sector traslladin les seves aportacions sobre una possible modificació d’aquesta tarifa.

El PVPC en estar indexada al preu del mercat majorista, trasllada immediatament als consumidors qualsevol alteració de preus del mercat, sigui a l’alça o a la baixa.