El president de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, va reclamar ahir al Govern que «permeti crear ocupació de qualitat» i «que no es posin condicions pitjors que les dels països amb els quals competim». En el discurs d’obertura del 24 Congrés Nacional de l’Empresa Familiar a Pamplona, presidit pel rei Felip VI, que va defensar «la gran importància» de la col·laboració públic-privada especialment amb els fons europeus «Next Generation». El president de l’IEF va reivindicar el rol de l’empresa familiar, especialment durant la crisi provocada per la pandèmia.

Per part seva, la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, va reconèixer «l’important compromís de les empreses familiars amb les generacions futures» i el suport d’aquestes companyies en la lluita contra la pandèmia.

Puig, davant un auditori d’uns 500 empresaris i directius, va destacar que l’horitzó temporal d’aquesta mena de companyies és la pròxima generació i la vinculació amb els llocs on van ser fundades. L’empresa familiar «ha de generar beneficis, però tenim sempre present l’impacte que la nostra tasca té en tots els grups d’interès, i no només en els nostres accionistes», va sentenciar, tot posant com a exemple la lluita d’aquest tipus d’empreses contra la crisi del coronavirus. Va citar com a exemple el projecte «Damos la cara», que reflecteix «l’esforç i les iniciatives de moltes empreses familiars per a respondre a aquesta pandèmia».

Puig va defensar posar-se al capdavant en el combat contra la crisi climàtica, la igualtat de gèneres i la diversitat i el capitalisme inclusiu. El president de l’IEF va recordar que el lema del congrés és «Trabajamos por una sociedad mejor». De fet, les jornades, que duren fins avui, van tenir diumenge com a tret de sortida la signatura d’una declaració institucional de l’Institut de l’Empresa Familiar i les 18 associacions territorials vinculades, en favor de la sostenibilitat empresarial, social i mediambiental.

El rei va reconèixer que les empreses familiars tenen interioritzat que a més de tenir beneficis, les seves actuacions «transcendeixen en una transformació positiva de la societat». Igual que la ministra d’Indústria, Felip VI va reiterar l’agraïment a les empreses familiars per l’esforç realitzat durant la pandèmia i va destacar el seu paper com a generadores de projectes i el seu «component personal i emocional que, en moltes ocasions, facilita la tasca de transformació social».

Va subratllar que «aquí on hi ha empreses familiars compromeses, hi ha futur» i va valorar el compromís d’aquestes companyies amb la sostenibilitat, «la pedra angular sobre la qual construir una societat millor».

Les empreses familiars suposen al voltant del 60% del producte interior brut (PIB) i el 70% de l’ocupació.

Les empreses familiars veuen la situació econòmica amb una valoració de 4,95 en una escala de 0 a 9; davant el 4,1% d’un any enrere. Així es desprèn de l’enquesta interactiva realitzada entre els 500 empresaris assistents al 24è Congrés Nacional de l’Empresa Familiar a Pamplona. El 2017 va ser l’any en què es va arribar a la valoració més elevada, amb 6,22, per després començar fins a descendir el 2018, el 2019 i el 2020.

Segons es desprèn de les preguntes, amb prou feines el 35% té previst incrementar les seves plantilles, mentre que el 58% estima que mantindrà els efectius amb què compta en l’actualitat i només el 7% espera reduir-lo. Seguint la tendència que va començar el 2017, la proporció de les companyies que preveuen augmentar les plantilles decreix, mentre que augmenta la de les que estimen que la mantindran o que la reduiran.

Tot això es deu al fet que el 53% consideren que a curt i mitjà termini hi haurà un augment moderat del creixement amb «limitada creació neta d’ocupació». Gairebé el 60% (58%) afirma que el màxim risc actual per al creixement és la inflació i la falta de subministraments.

Tres de cada quatre companyies consultades asseguren que destinaran la major part dels beneficis a reinversió i la meitat afirmen que ha recuperat els nivells de facturació pre-Covid.

En un altre ordre de coses, el 59% afirma que no participen per ara en cap projecte amb els fons europeus Next Generation. En canvi, el 54% asseguren que tenen inversions d’impacte en l’àrea social; el 57%, en el mediambiental i el 27%, en altres àrees.

