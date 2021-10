La tercera edició de l'eWoman Girona se celebrarà el pròxim 18 de novembre. La jornada té l'objectiu de servir d'altaveu de dones i mostrar els casos d'èxit d'aquelles figures femenines que han destacat en la seva trajectòria professional i que actualment representen un mirall per a moltes persones.

L'esdeveniment es farà al Palau de Congressos de Girona a partir de les 9.30 hores i està organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica; impulsat per CaixaBank, amb la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, Cuines Jotri i iGRUP i el patrocini de Toni Pons. Cal inscripció prèvia, que és gratuïta, a través de la pàgina web www.ewoman.es/girona.

La jornada està concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui, integrada en llocs professionals diversos i plurals. I també es concep com a promotora del diàleg i la igualtat. El programa es durà a terme al llarg del matí i començarà amb la recepció de convidats . Seguidament hi haurà un acte introductori que precedirà la benvinguda als assistents que anirà a càrrec de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Seguit de les intervencions curtes de les ponents es farà el lliurament de premis que donaran lloc a una jornada amena i dinàmica que, a banda de celebrar les dones, representa una oportunitat de networking.

Els guardons

El primer guardó que s'entregarà serà el Premi eWoman Girona Trajectòria Professional by CaixaBank que reconeix la trajectòria professional d'una de les candidates proposada i escollida per votació entre el jurat format per una comissió d'experts. El segon guardó és el Premi eWoman Girona Igualtat. Vol ser un reconèixer una empresa, entitat o associació que destaqui per la seva tasca en la promoció de la igualtat i l'empoderament femení. Caldrà esperar fins al 18 de novembre per desvelar els noms de les guanyadores d'aquesta edició. Les guanyadores seran entrevistades a Diari de Girona per explicar la seva trajectòria.

Les dones i els llocs directius

La xifra de dones directives a Espanya se situa en el 34%, segons indica l'informe «Women In Business 2021» elaborat per Grant Thornton que analitza a empreses d'entre 50 i 500 empleats, cotitzades i no cotitzades. Aquest «estancament» es produeix després d'una evolució positiva en els últims dos anys en què es va passar del 27% al 30% el 2019 i del 30% al 34% el 2020. Pel que fa a la segmentació per comunitats autònomes, el mateix estudi indica que la Comunitat de Madrid continua liderant el rànquing amb un 39% de dones en llocs directius; seguida per Catalunya (34%); Galícia (33%); Andalusia (29%), Comunitat Valenciana (26%) i País Basc (23%). També preocupa l'augment del nombre d'empreses que no ha aplicat cap política de diversitat de gènere, una xifra que ha augmentat en un any de l'11% al 26%. Les dades conclouen que el nombre de dones CEO a Espanya ha caigut dos punts respecte a 2020: del 25% al 23%