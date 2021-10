El Consell Assessor Territorial de CaixaBank a Girona va reunir-se ahir al nou centre de Banca Privada de l’entitat financera a la ciutat. Aquest òrgan consultiu té com a objectiu vetllar pels interessos financers i socials dels clients del banc a les comarques gironines. La trobada, que va ser presidida per Anna Bosch, va comptar amb la presència del director territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, i es va realitzar després d’una visita dels membres del Consell a les instal·lacions del nou centre a Girona ciutat.

Les noves instal·lacions de Banca Privada Girona apleguen dos centres que es troben ubicats a la cinquena planta de l’edifici de CaixaBank al carrer de la Creu, 31. L’espai compta amb tres sales de reunions, nou despatxos per a visites i dues sales de treball, dissenyat tot plegat amb la intenció d’«oferir un millor servei als clients».

En total, des dels dos centres es gestionen més de 3.100 clients, a través d’un equip d’experts format per 28 gestors, qualificats amb l’acreditació exigida per la CNMV per prestar assessorament. El centre de Banca Privada Girona Nord està dirigit per Virginia Pueyo, i el centre de Banca Privada Girona Sud, per Jaume Morell.

El Consell Assessor de CaixaBank a Girona treballa amb l’objectiu de garantir les funcions de representació institucional, de seguiment de l’activitat financera i de l’acció social de CaixaBank en aquest territori. Els membres d’aquest òrgan consultiu assessoren i informen l’entitat financera sobre aquelles qüestions que afectin la situació econòmica de Girona, a les perspectives de desenvolupament o les oportunitats que es puguin projectar a la zona.