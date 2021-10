El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha anunciat aquest dijous que prepara un reial decret per prohibir la publicitat dirigida als menors de 16 anys d’aliments i begudes no saludables. Garzón ha explicat que el ministeri vol combatre l’obesitat i el sobrepès infantil passant de l’autoregulació en el camp publicitari a una regulació directa. Consum segueix el criteri de l’OMS de perfils nutricionals i inclou en la prohibició productes de confiteria de xocolata i sucre; barretes energètiques i cobertures dolces i postres; pastissos, galetes dolces i altres productes de pastisseria; i sucs, begudes energètiques i gelats. La normativa afectarà la televisió, la ràdio, mitjans impresos i el cine però també webs, apps i xarxes socials.

Garzón va avançar ahir que a la televisió hi haurà un horari de «protecció reforçada» durant el qual no es podrà emetre cap tipus d’anunci d’aquests aliments i begudes. Tampoc es permetrà la publicitat abans, durant o després de programes infantils, en canals infantils, aplicacions mòbil dissenyades per a menors de 16 anys ni en sales de cinema si les pel·lícules estan classificades per a 16 anys o inferior. En els mitjans impresos, no es permetran els anuncis si són impressions dirigides a lectors menors de 16 o bé en seccions de mitjans generalistes pensades per a un lector juvenil. No va concretar, però, per exemple, com es regularà la publicitat a les xarxes socials, un dels espais que el ministeri creu que pot tenir més influència en la població més jove.