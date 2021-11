Élite Taxi va presentar aquest dimarts una denúncia davant l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) contra Uber per aplicar un import «considerablement superior» a la tarifa 3, que és la que permet a l'usuari pagar un preu tancat i no el que indica el taxímetre. L'associació ha adjuntat una sèrie d'exemples per demostrar les presumptes pràctiques de la multinacional, en què s'ofereix la tarifa tancada a un preu superior al que hauria d'indicar segons la fórmula facilitada per l'Imet. Segons fan constar els taxistes, el preu tancat ha d'incloure la baixa de bandera (3,25 euros) més el preu per quilòmetre, des del punt d'origen a destí i en funció de l'allargada del trajecte, i l'import del suplement, si s'escau.

Entre els exemples que exposa la denúncia, hi ha un trajecte entre Plaça Catalunya i la Sagrada Família que hauria de ser ofert a 9,2 euros davant els 13,55 euros que apareix a l'app d'Uber, segons els taxistes. Élite assenyala que l'incompliment d'Uber és «flagrant» i l'acusa d'estar-se «lucrant de forma indeguda a costa del client final». A més, reclama que s'insti la plataforma a posar a disposició de l'IMET els serveis identificatius particulars com el dia, hora, destí, dades dels taxistes, o la llicència, entre d'altres, per certificar el suposat incompliment en l'aplicació de la tarifa 3; i a tornar els diners als usuaris que s'hagin pogut veure perjudicats. El passat agost, l'associació també va denunciar la plataforma perquè els taxistes que hi treballen no porten el distintiu identificatiu reglamentari que ha de ser «visible» pels usuaris a la part de darrere del cotxe. En aquest sentit, Élite anuncia que podria dur a terme noves accions de protesta.