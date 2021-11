La Fundació Princesa de Girona i Nawaiam han signat un acord per oferir als inscrits en el programa Rescatadors de talent les llicències d'un videojoc que utilitzen les empreses per captar talent. Serà la primera vegada que aquesta eina desenvolupada per Nawaiam arribi directament a les persones que busquen feina i facin servir departaments de recursos humans. El videojoc fa servir la ciència de dades per a l'autoconeixement i això serveix per a les empreses veure quin perfil és el més adient per a cada lloc de feina. La campanya engegarà el 19 de novembre i s'allargarà fins al 22 de desembre o fins que s'esgotin les llicències del videojoc.

Els departaments de recursos humans de les empreses tenen a l'abast diverses eines per escollir el millor candidat per a cada lloc de treball. Una de les més innovadores és un videojoc desenvolupat per Nawaiam. Els candidats que opten a una feina han de jugar a aquest joc, que recopila diverses dades de comportament per elaborar un perfil i saber quin és el millor candidat per a cada oferta.

Ara, la Fundació Princesa de Girona oferirà aquesta eina a totes les persones que s'inscriguin al projecte Rescatadors de talent. Amb el videojoc, els usuaris podran conèixer millor el seu perfil professional i preparar-se millor pels processos de selecció. El videojoc planteja al candidat rescatar diferents poblacions d'una catàstrofe mediambiental. Segons cada decisió que pren el candidat es crea un perfil de conducta que serveix a les empreses per conèixer millor les persones.