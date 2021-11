L'hostaleria de Girona creu que acabarà l'any amb "molt d'optimisme". Donen per fet que, durant el que queda d'any, les ocupacions seran bones, especialment gràcies a les diferents activitats que hi ha previstes entre novembre i desembre. El president de l'Associació d'Hostaleria Girona, Josep Carreras, reconeix que han recuperat el client de cap de setmana, però adverteix que de dilluns a divendres "baixen molt les ocupacions".

Carreras explica que per Fires de Girona "s'ha treballat molt i bé", però demana que no es facin comparacions amb fa un any "quan estàvem tancats". Pel que fa a la restauració les sensacions són igual de bones i que s'ha arribat a fer fins a tres torns per dinar o sopar, com abans de la pandèmia.

Bones expectatives

Bones sensacions dels hostalers de Girona. Un dels sectors que pitjor ho ha passat durant la pandèmia afronta el final d'aquest 2021 amb "molt d'optimisme". I és que les expectatives són "bones", tal i com reconeix el president de l'Associació d'Hostaleria Girona, Josep Carreras. En aquest sentit, les Fires de Sant Narcís han deixat una ocupació de prop del 90% els caps de setmana, que a més, han estat "llargs" per la festa local del 29 d'octubre i el dia de Tots Sants.

Carreras reconeix que "falta recuperar" el client de dilluns a dijous, si bé reconeix que va lligat al fires i congressos, un sector que encara no ha arribat als nivells anteriors a la pandèmia. Amb tot, des de l'associació admeten que les perspectives aquest darrer trimestre de l'any són "molt diferents" a les de 2020.

Carreras, però, demana que no es treguin conclusions "poc reals" d'increments importants, ja que fa un any les restriccions va obligar al sector a estar "pràcticament tancat". "Hem d'anar amb compte amb notícies que diuen que creixem un 200%. Si l'any passat es va fer zero i ara es fa deu, és evident que hi ha millora, però les xifres encara estan lluny del 2019", adverteix.

Esdeveniments importants

Carreras celebra també que durant els pròxims dos mesos hi haurà diversos esdeveniments rellevants que atrauen turisme a la ciutat. D'una banda, del 19 al 21 de novembre, Girona acollirà la 69a edició del Rally Costa Brava i posteriorment també hi ha prevista una competició de patinatge de gel "molt destacable".

Aquests dos actes, sumat al darrer cap de setmana de Fires, han fet incrementar les reserves durant el mes de novembre que "tradicionalment era fluix". A més, Carreras destaca que de cara al desembre el pont de la Constitució i la Immaculada "cau molt bé" i esperen rebre molts visitants.

Els restaurants també contents

A banda dels hotels i hostals de la ciutat, Carreras admet que Fires ha servit per tornar a veure restaurants fent dos i tres torns per dinar o sopar. "La restauració està funcionant bé i esperem que segueixi així", assenyala.

Finalment, el president dels hostalers de Girona ha destacat "les poques cancel·lacions que hi ha hagut". En aquest sentit, Carreras assenyala el temps com un "element clau" i remarca que, si bé és cert que s'han anul·lat algunes reserves, "s'han cobert amb facilitat".