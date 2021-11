Amb el començament de desembre ja en l'horitzó, les ciutats i pobles ja tenen preparat l'enllumenat típic d'aquestes dates per a rebre amb el millor esperit el Nadal. A hores d'ara són moltes les persones que ja comencen a rebregar-se el cervell per a preparar el menú nadalenc més saborós i sorprendre els seus familiars i amics amb els millors regals.

I és que, en els últims anys molts ciutadans han estat previsors i han aprofitat la temporada de descomptes per a estalviar una mica de diners. El Black Friday, que se celebra divendres que ve 26 de novembre, es presenta com una gran ocasió per a adquirir aquests articles que acabin dibuixant un somriure en el rostre dels nostres éssers estimats. Uns altres, també aprofiten aquest esdeveniment en el qual els comerços baixen els seus preus per a donar-se un capritx o realitzar una escapada especial.

El Black Friday o 'divendres negre' ja és un clàssic a Espanya, més enllà que sigui originari dels Estats Units i estigui relacionat amb el Dia d'Acció de Gràcies. Aerolínies, hotels o agències de viatge se sumen als comerços i aprofiten aquestes dates per a llançar promocions especials, ofertes irresistibles i d'aquesta manera aconseguir incrementar els seus ingressos bastant minvats en els últims mesos per la pandèmia.

Enguany les previsions són que les reserves es disparin respecte a l'any anterior en el qual els viatgers eren més cauts a causa del risc de contagi. L'objectiu és superar els 160 euros de mitjana en oci i turisme que se solen gastar en aquest dia en concret.

Compra intel·ligent

Tenint en compte tot això, existeixen una sèrie de recomanacions essencials que hem de tenir en compte si no volem balafiar i busquem treure el màxim partit a aquestes ofertes. Per això, és necessari realitzar una compra intel·ligent i esquivar la impulsivitat que ens pot portar a adquirir objectes que no necessitem i que als quals, poc després, no donarem ús. Hem de tenir en compte que, en aquest 2021, són moltes les marques i botigues que han ampliat aquest 'divendres negre' fins i tot a setmanes abans o setmanes després unint-se pràcticament amb el Nadal.

Si som d'aquests que optem per donar-nos un capritx i realitzar una petita escapada, és aconsellable, en primer lloc, realitzar una llista de destinacions que ens interessin i pensar detingudament quant estem disposats a gastar en cadascun d'elles.

Evitar les compres impulsives

D'altra banda, si volem rendibilitzar aquesta temporada de descomptes, hem d'evitar les compres per impuls i, encara que hi haurà ofertes irresistibles, tots els experts asseguren que no és una bona idea realitzar compres innecessàries. És habitual que els clients que no tenen clar què volen o necessiten comprar, mosseguin amb major facilitat l'ham dels professionals del màrqueting i acabin comprant articles als quals no se'ls donarà ús. Per això, és recomanable ser conscients del que volem comprar abans d'entrar a l'establiment.

Mètodes de pagament

Entre les recomanacions també hi ha la de triar un mètode de pagament ajustat a les nostres possibilitats triant entre comptat o a crèdit tenint en compte la capacitat de pagament. Si bé el crèdit aporta comoditat, també pot ser un risc. Cal revisar bé la capacitat de pagament per a saber quant es pot pagar tant en temps com en forma.

Agilitat

I per descomptat estar atent a les 00.00 del dia 26 de novembre que és quan comencen les ofertes. Si esperem a la tarda del divendres probablement la majoria de les ofertes ja "hauran volat". Encara que a penes 72 hores després gaudirem d'una nova oportunitat en el Cyber Monday.