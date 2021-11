Vull recordar que la Unió Europea (UE) té subscrits 47 acords comercials preferencials amb 79 socis internacionals. Fins ara, en totes aquestes relacions o tractats, la UE s’ha limitat a animar aquests socis a seguir les normes comunitàries. Penso que això ja no ha de valer perquè el paquet d’obligacions que els pagesos i ramaders de la UE han de respectar és el més sever del món.

La Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders opina que, en un context com l’actual d’encariment dels costos de producció, és més fonamental que mai començar a exigir als productes importats de tercers països els mateixos requisits ambientals, de seguretat i ètics que estan regulats per a les produccions europees.

Segons el meu parer, és el moment perquè es comenci a legislar a nivell europeu per impedir l’entrada a mercaderies de països on s’utilitzen fitosanitaris prohibits a la UE, on no es respecten les mateixes normes de benestar animal o ni tan sols es donen condicions de treball dignes per als treballadors.

Recordeu també que l’estratègia de la Granja a la Taula intensificarà encara més en els propers anys els compromisos que hauran d’assumir les explotacions en la lluita contra el canvi climàtic i conservació de la biodiversitat, als quals s’afegeixen altres condicionalitats com les socials i laborals. No podem quedar-nos només en confiar que el nostre exemple il·lumini els que competeixen feroçment amb nosaltres al mercat.