CaixaBank ha estat elegit com a «Banc més Innovador del Món 2021» (Global Innovator 2021), als EFMA-Accenture Banking Innovation Awards. És la segona vegada que l’entitat obté la màxima categoria (Gold Award) en aquests guardons.

El jurat dels premis li ha concedit el màxim guardó per la seva «destacada aposta per la innovació digital», amb novetats com l’experiència de client omnicanal, el chatbot de banca per veu, els serveis d’alta i sol·licitud d’hipoteques en línia, i el reeixit neobanc, imagin».