Doncs sembla que així és a l’estat de Califòrnia. El Govern californià ha aprovat unes lleis de transició energètica segons les quals als ramaders els pot sortir més rendible produir fems que llet. Als Estats Units ha proliferat la instal·lació de digestors de metà per produir «biogàs», gas natural renovable (GNR), a partir dels efluents del bestiar. És una energia més neta que el petroli, que redueix la dependència dels combustibles fòssils tradicionals i que, a més, està subsidiada per l’estat de Califòrnia.

Segons recull la revista làctia nord-americana Hoard’s Dairyman, l’arranjament més comú és que un tercer inverteixi en el digestor i formalitzi un acord amb una o més granges lleteres per al subministrament de fems. Aquests contractes poden ser de 10 a 15 anys o més i paguen de 80 a 100 dòlars per vaca i any. En una explotació d’unes 3.500 vaques es generarien 350.000 dòlars a l’any, cosa que significaria uns 0,4 centaus/l. Algunes explotacions són propietàries dels digestors i, en aquest cas, els guanys poden arribar 2-3 centaus/litre de fems, cosa que probablement podria excedir el valor de la llet.

Hauríem arribat al món al revés: si fins ara la llet es el producte i els fems el subproducte, actualment la llet la seria el subproducte i els fems el producte. L’abril del 202, hi havia 270 explotacions lleteres i més de 700.000 vaques incloses a la base de dades dels digestors anaeròbics de bestiar de l’agència del medi ambient dels EUA.