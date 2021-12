L'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot (DinamiG) ha obert un procés de selecció per incorporar treballadors per a l'àrea de metall de la planta de Simon. En col·laboració amb l'empresa, farà un procés de preselecció d'una vintena de candidats, que es beneficiaran de la formació com a operari auxiliar de fabricació. Simon està en vies d'homologar un certificat de professionalitat de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional que capacitarà els diferents alumnes per treballar com operaris d'operacions auxiliars de fabricació mecànica ja sigui a la mateixa empresa o en d'altres de la comarca.

DinamiG, que ofereix suport en la recerca de personal, ha detectat durant els últims mesos un augment d'empreses que estan interessades a formar personal.