El Consell de Ministres va aprovar ahir la pròrroga de les rebaixes fiscals del rebut de la llum. «Les perspectives del preu de l’electricitat al mercat majorista no són particularment afalagadores, per la qual cosa és fonamental mantenir les reduccions i la suspensió d’algunes mesures impositives», va confirmar la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

El Govern manté fins al 30 d’abril de 2022 el tipus reduït d’IVA (10%) per als contractes que no superin els 10 quilowatts de potència i sempre que el preu mitjà del mercat majorista en el mes anterior sigui superior als 45 euros per megavat-hora, així com per a tots els perceptors del bo social i prorroga la rebaixa de l’Impost Especial a l’Electricitat al 0,5%. A més, també s’estén, encara que en aquest cas durant el primer trimestre, la suspensió temporal de l’Impost del 7% a la producció d’electricitat, segons va afegir Ribera.

A finals de juny, el Govern va reduir del 21% al 10% l’IVA de l’electricitat fins a final d’any i va suspendre l’impost del 7% de la generació elèctrica durant tres mesos. Llavors, el preu de l’electricitat en el mercat majorista se situava de mitjana entorn dels 90 euros el megavat-hora. Però la pujada de la llum a l’estiu (fins a l’entorn dels 150 euros el megavat-hora) va provocar un nou paquet de mesures al setembre com la pròrroga de la suspensió de l’impost a la generació i la rebaixa de l’impost especial a l’electricitat del 5,11% al 0,5% fins al 31 de desembre.

El Govern ha decidit mantenir uns mesos aquestes mesures, la qual cosa suposa renunciar a més de 2.000 milions d’euros d’ingressos fiscals i eleva l’esforç fiscal des de juny a 6.000 milions d’euros, segons fonts de l’Executiu.

A més, es prorroguen els descomptes del bo social (des del 40 al 70% per als consumidors vulnerables severs i des del 25% al 60% per als consumidors vulnerables) del 31 de març de 2022 fins al 30 d’abril de 2022. El bo social és un descompte en la factura que afecta els consumidors amb tarifa regulada (PVPC) subjectes a determinats ingressos i del qual es beneficien més d’1,2 milions de llars en l’actualitat. I també es flexibilitza la contractació del gas natural en eximir als consumidors industrials a canviar el cabal contractat sense cost fins al 31 de març de 2022, com ja va fer durant l’estat d’alarma.

Avui el preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista tornarà a batre rècord en 360,02 euros el megavat-hora, un 25% més que fa una setmana.