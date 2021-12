Adif ha licitat la renovació de la catenària de la línia de tren convencional entre Figueres i Portbou (Alt Empordà) per 13,73 milions d'euros. Els treballs, que duraran dos anys, s'estendran al llarg de més de 27 quilòmetres de via. Segons subratlla l'administrador estatal d'infraestructures, l'obra s'inclou dins el Pla de Rodalies amb l'objectiu de «modernitzar» la xarxa ferroviària. En concret, incrementar la fiabilitat de la catenària en tot aquest tram de l'Alt Empordà, «un element essencial per garantir la qualitat de l'explotació ferroviària». Les obres, que es pagaran amb fons Next Generation, se sumen a altres reposicions de catenària que Adif tira endavant a la demarcació (entre Celrà i Figueres i de Caldes a Maçanet). El consell d'administració d'Adif ha aprovat la licitació del contracte per renovar la catenària entre Figueres i Portbou. En concret, allò que es farà és substituir de manera integral tota la línia aèria de contacte compresa entre aquestes dues estacions del tren convencional (27,2 quilòmetres).

13,73 milions d'euros El pressupost de licitació puja a 13.731.798 euros (IVA inclòs). Un cop adjudicades les obres, el termini d'execució és de 24 mesos. Els treballs s'inclouen dins el Pla de Rodalies i, segons subratlla Adif, permetran «reduir la probabilitat d'incidències relacionades amb el sistema d'electrificació» en tot aquest tram, on h hi ha «una densitat elevada» de circulació de combois. A més d'aquestes obres, Adif també tira endavant la renovació de la catenària en altres trams de la xarxa ferroviària de les comarques gironines. Entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva els operaris ja treballen sobre terreny, i entre Celrà (Gironès) i Figueres l'obra ja ha entrat en fase de contractació. En tots els casos, allò que es fa és aixecar nous pals, estendre conductors de la catenària, i muntar equips de compensació i elements nous del sistema d'electrificació.