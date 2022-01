Per comarques, la Selva és la que acumula més desocupats al desembre, amb 9.375 persones sense feina (113 menys que el mes anterior), segons les dades publicades ahir per l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya. Els municipis que acumulen més aturats a la comarca selvatana són Blanes (2.690) i Lloret de Mar (2.043), on predominen les contractacions estivals per donar servei a la restauració.

El Gironès se situa en segona posició amb 8.907 desocupats al mes de desembre (-111), d’aquests, 4.667 són a Girona i 2.187 a Salt, mentre que l’Alt Empordà en suma 7.176 (+16), amb Figueres al capdavant amb 3.109 aturats. A poca distància, el Baix Empordà tanca el 2021 amb 6.144 desocupats (-25), la Garrotxa amb 1.986 (-1), Pla de l’Estany amb 1.012 (+9), Ripollès amb 856 (+8) i la Cerdanya amb 473 (-4).