Primera sacsejada directa pel Mobile World Congress (MWC) del 2022. Sony ha decidit despenjar-se de l’edició que està previst que se celebri entre el 28 de febrer i el 3 de març a la Fira de Barcelona. La companyia va comunicar ahir a l’organitzadora de l’esdeveniment, la GSMA, que ha pres aquesta decisió davant l’avanç de la variant òmicron. Fonts del grup, que també va ser un dels primers a retirar-se del congrés del 2020 i que tampoc va participar en l’edició de l’any passat, no han aclarit si intervindran de manera telemàtica. En qualsevol cas, tot apunta al fet que la firma, que just abans de la covid figurava entre les deu que més espai tenien reservat al Mobile, ha optat per una nova estratègia i utilitzarà altres vies alternatives a les fires tradicionals per presentar les seves novetats. La GSMA va assegurar estar «sorpresa» (Sony, diuen, «no ha participat com a expositor en l’esdeveniment des de 2019») i «decebuda», malgrat respectar la decisió i desitjar-li el millor al grup.