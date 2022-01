L’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG) organitza avui al matí un webinar-esmorzar sobre sostenibilitat mediambiental i social de la mà de la consultoria IDD. Es tracta d’un acte virtual, però en el qual tots els inscrits rebran a la seva oficina, un esmorzar.

Des de la consultoria IDD Innovación y Desarrollo Directivo, Jaume Tomàs explica que en els últims temps s’ha accelerat la consciència en l’àmbit empresarial que «cal aplicar polítiques de sostenibilitat, no com una qüestió de moda o d’imatge, sinó com una necessitat». «Apostar per implantar polítiques de sostenibilitat és una inversió, no una despesa», afegeix.

Segons la seva opinió, les empreses comencen a comprovar que si incorporen una bona estratègia de sostenibilitat poden millorar els seus resultats i créixer més que els seus competidors. «La sostenibilitat ha de contemplar-se com una oportunitat més que com una amenaça. El perill per a la supervivència, també per a la supervivència empresarial, està en allò que no és sostenible, i ho estem veient per exemple amb els fons europeus que estan arribant».

Tomàs explica que des de IDD estan ajudant a fer el pas a moltes empreses, tant a nivell directiu, com de la totalitat de la plantilla. Per això, ofereixen diferents paquets formatius.

El directiu de IDD vincula l’auge per la sostenibilitat i l’economia circular a la preocupació cada vegada més gran per part de la societat i les administracions pels problemes derivats de la crisi climàtica. «Cada vegada més empreses ho tenen assumit, però cal que aquesta conscienciació arribi al conjunt de les organitzacions», conclou Tomàs.