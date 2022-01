CaixaBank ha tancat el 2021 amb un benefici net de 5.226 milions d'euros, una xifra que multiplica gairebé per quatre els guanys registrats l'exercici anterior (1.381 milions d'euros) i que supera àmpliament els volums d'abans de l'esclat de la pandèmia (1.705 milions d'euros). L'increment es deu als impactes extraordinaris a la fusió amb Bankia, segons ha indicat aquest divendres l'entitat en un comunicat a la CNMV. Sense tenir en compte la fusió, el benefici net de CaixaBank pel 2021 s'ha situat en els 2.359 milions, una xifra també superior a l'any anterior i al 2019. Per altra banda, el volum de negoci del grup se situa gairebé en el bilió d'euros i els recursos a clients creixen un 49,2%, fins als 619.971 milions d'euros.

Dins els impactes extraordinaris associats a la fusió amb Bankia destaca l'aportació comptable del fons negatiu de comerç, que ha sumat 4.300 milions d'euros al compte de resultats. Per altra banda, el procés de reestructuració laboral ha generat un cost net de 1.433 milions d'euros. El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l'exercici ha estat marcat per haver completat "amb èxit el procés d'integració més gran del sector" però que, a més, el grup ha aconseguit reforçar la seva posició comercial.

El volum de negoci del grup al tancament del 2021 s'han situat en els 972.922 milions d'euros, mentre que els recursos de clients han crescut fins als 619.971 milions d'euros (+49,2% interanual). Sense comptar l'aportació de Bankia, els recursos de clients han registrat un creixement orgànic interanual del 10,5%.

Quant als actius sota gestió, aquest se situen en els 158.020 milions d'euros, el que suposa un increment del 48,2% incloent Bankia i del 16,5% de forma orgànica. Per altra banda, el crèdit brut a la clientela arribar als 352.951 milions d'euros, el que es tradueix en un creixement del 44,7% en el conjunt de l'any. No obstant això, si no es té en compte la integració de Bankia, aquesta partida disminueix un 4,9%.

Menys volum d'ingressos

Malgrat el creixement en benefici net –fins i tot sense tenir en compte els impactes extraordinaris associats a l'operació amb Bankia-, els ingressos 'core' el grup han disminuït un 1% el 2021, fins als 11.339 milions d'euros. L'entitat ho atribueix a la caiguda del marge d'interessos i als resultats associats a participades de bancassegurances, un descens que es veu compensat de forma parcial pel creixement de les comissions i dels ingressos i les despeses per contractes d'assegurances.

El marge d'interessos es redueix un 5,8% en termes interanuals i se situa en els 6.422 milions d'euros, un comportament que el grup justifica per l'entorn de tipus negatius. Malgrat tot, els ingressos per comissions pugen un 6,7% respecte a l'any anterior, fins als 3.987 milions d'euros.

Pel que fa als ingressos per dividends, aquests augmenten respecte al 2020 i se situen en els 192 milions d'euros, impulsats principalment per un dividend més gran de BFA. Alhora, en els resultats de l'exercici s'hi inclou el dividend de Telefónica dels dos últims anys, de 90 milions el 2021 i de 100 milions el 2020.

Quant a les despeses d'administració i amortització recurrents, aquestes s'han incrementat un 1% en el conjunt de l'any, tot i que l'ERO signat a finals d'any ha contribuït a reduir les despeses de personal en un 3,2% durant el darrer trimestre.

La morositat, estable malgrat la covid-19

Malgrat la crisi de la covid-19 i la incorporació de Bankia, CaixaBank ha mantingut els nivells de morositats i saldos dubtosos de l'exercici anterior. Els saldos dubtosos a finals de 2021 s'han incrementat un 58,5% tenint en compte tot el grup, però cauen 4,6% de forma orgànica.

D'aquesta manera, la ràtio de morositat a tancament del 2021 se situa en el 3,6%, en línia amb els exercicis anterior. Per altra banda, la ràtio de cobertura acaba l'exercici en el 63%, i el fons per a insolvències covid-19 se situa en els 1.395 milions d'euros.

Distribució de dividends

Segons ha indicat l'entitat, "la sòlida posició posterior a la fusió" ha permès a CaixaBank reprendre la seva política de dividends. En aquest sentit, el consell d'administració ha acordat proposar a la pròxima junta general d'accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,1463 euros bruts per acció. Això suposa un desemborsament de 1.179 milions d'euros, equivalent al 50% sobre el resultat consolidat ajustat pels impactes extraordinaris de la fusió amb Bankia. A més, el consell ha aprovat una política de dividends per al 2022 que consistirà en una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat.

Pel conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, 2021 ha estat un any en què "s'ha sabut culminar amb èxit la integració de CaixaBank i Bankia" i que, al mateix temps, "s'ha completat un exercici molt positiu, especialment en la gestió de l'estalvi a llarg termini". De cara al 2022, afirma que l'entorn continuarà sent "complex", però destaca que l'entitat disposa "d'una magnífica base de partida".