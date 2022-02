El 2021 va continuar la crisi sanitària i econòmica global provocada per la COVID-19 i el sector turístic es va veure severament damnificat, de manera que la repercussió es va estendre a tota la cadena de serveis: companyies de transport, establiments d'allotjament, restauració, comerç, proveïdors, treballadors, visitants i turistes. Així doncs, el mercat turístic es va comportar en consonància amb les restriccions que s'aplicaven i s'aixecaven en el decurs de l'any i que reduïen o afavorien els desplaçaments en temps d'oci i lleure i per vacances. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona presenta el balanç de l'activitat turística a la Costa Brava i el Pirineu de Girona de l'exercici 2021 a partir de l'informe elaborat per l'Observatori del Departament d'Innovació Turística de la Fundació Eurecat a través de la plataforma TDS. L'any 2021 la demarcació de Girona va rebre 5.668.615 turistes, un 28% menys que el 2019, que van generar 17.057.303 pernoctacions, xifra que representa un decrement del 34% respecte del 2019. Pel que fa a l'anàlisi comparativa entre els exercicis 2021 i 2020, els dos anys en pandèmia, el diferencial de variació és positiu tant pel que fa al nombre de visitants com de pernoctacions, en un 69%.

Per marques turístiques, la Costa Brava va registrar 4.916.487 turistes (‑27% respecte del 2019), que van generar 15.296.893 pernoctacions (-35% respecte del 2019). Al Pirineu de Girona es van comptabilitzar 752.128 turistes (-34% respecte del 2019), que van generar 1.760.423 pernoctacions (-26% respecte del 2019).

Per mercats de procedència dels visitants, a la Costa Brava el mercat català (amb 2,5 milions de turistes i 7,5 milions de pernoctacions) va ser el primer per a la destinació. En segona posició es va situar el mercat francès (amb 700.284 turistes i 2,3 milions de pernoctacions); en tercer lloc, el mercat de la resta de l'Estat (amb 663.950 turistes i 1,9 milions de pernoctacions); en quarta posició, el neerlandès (amb 376.556 turistes i 1,5 milions de pernoctacions), i en cinquena posició, l'alemany (amb 171.902 turistes i 617.724 pernoctacions). Al Pirineu de Girona, el nombre de turistes per mercats confirma el pes del mercat català (amb 664.615 turistes i 1,5 milions de pernoctacions), seguit pel mercat de la resta de l'Estat (amb 45.624 turistes i 107.824 pernoctacions), i en tercera posició pel mercat francès (amb 13.596 turistes i 29.202 pernoctacions). Val a dir que les destinacions de muntanya van rebre 12.239 turistes holandesos, que van generar 44.067 pernoctacions durant l'any, amb la qual cosa se situen com el mercat internacional que més estades va dur a la destinació, per davant del francès.

El mercat català creix un 5,7% en pernoctacions a la Costa Brava; la resta de mercats decreix en totes dues marques, i entre els estrangers de la Costa Brava és on es dona el descens més gran (-58%). El 2021, la demarcació de Girona disposava de 267.062 places d'allotjament turístic reglat entre hotels, apartaments, càmpings i establiments de turisme rural, que van tenir una ocupació mitjana global del 34% a la Costa Brava (9 punts percentuals per sota de l'ocupació mitjana del 2019) i del 30% al Pirineu de Girona (6,5 punts per sota de l'ocupació mitjana del 2019). Els càmpings són els establiments que van rebre més pernoctacions durant l'any a la Costa Brava (6,7 milions), seguits molt de prop pels hotels (6,6 milions). Al Pirineu es van rebre la majoria de pernoctacions en els càmpings de manera més destacada (979.959 pernoctacions). La punta d'ocupació anual es troba a la Costa Brava en hotels durant la segona quinzena d'agost, on es va assolir una ocupació del 81%, i en els càmpings al Pirineu de Girona durant la primera quinzena del mateix mes, amb una ocupació del 64%.

Pel que fa a la mitjana de nits d'estada, a la Costa Brava es va situar en 3,1 nits, mentre que al Pirineu de Girona la mitjana global es va mantenir estable per a tots els tipus d'allotjament, que queda en 2,3 nits. Segons el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, «el sector turístic gironí ha salvat l'exercici 2021», i afegeix: «El mercat català s'enforteix, esperant la recuperació del turisme internacional». El president comenta: «El 2022 s'encara amb optimisme», tot esperant consolidar la recuperació i quedar més a prop dels valors i resultats del 2019.

Més usuaris a l'Aeroport Girona - Costa Brava i als ports de creuers de Palamós i Roses

El 2021, l'Aeroport de Girona - Costa Brava va registrar 312.897 usuaris, dada que suposa una caiguda del 84% respecte del 2019, però que millora les del 2020, amb 172.213 usuaris. En aquest cas, els passatgers alemanys, amb 67.577 usuaris, seguits pels britànics, amb 47.911 viatgers, van ser els que més van utilitzar la infraestructura gironina. L'activitat creuerista dels ports de Palamós i Roses, com a tots els ports de creuers del Mediterrani, també es va veure greument afectada per la crisi de la COVID-19 i únicament va registrar nou escales de creuers, que van portar 3.947 passatgers —majoritàriament britànics i americans— durant la darrera temporada, que va començar el darrer trimestre de l'any. Convé ressaltar que la temporada 2020 ni tan sols va iniciar-se donat el context.