El president de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), José María Roldán, ha admès que el dèficit d'atenció a la gent gran a les sucursals bancàries és un «problema real» i s'ha compromès a posar-hi solució. En aquest sentit, ha anunciat que en les pròximes hores enviarà juntament amb les altres associacions bancàries espanyoles –CECA i UNAC- una modificació del protocol al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital que inclogui recursos per garantir els serveis financers a les persones d'avançada d'edat que no puguin utilitzar canals digitals. «El problema és real, requerirà mesures complexes, algunes amb efecte immediat i altres necessiten més temps. El compromís de la banca és que ningú es quedarà enrere», ha dit.

En una intervenció al Nueva Economia Fòrum aquest dimecres al matí, José María Roldán no ha volgut avançar quines noves mesures inclouria el protocol d'atenció a la gent gran en entorns rurals, però ha comentat que aniran en la direcció d'acabar amb aquesta «tensió» i que inclourà accions a llarg termini amb solucions «més estructurals» per facilitar l'accés d'aquests col·lectius als bancs. El president de l'AEB ha reconegut que amb la transformació digital al sector bancari ja havien identificat que durant aquest procés podia generar problemes d'exclusió digital i financera en zones rurals i que per això ja es va engegar un programa de formació digital presencial a la gent gran que la crisi sanitària va interrompre, ja que es tractava de cursos presencials. Tot i això, ha explicat que arran de la iniciativa del jubilat Carlos San Juan, que ha recollit més de 600.000 signatures contra l'exclusió digital, els problemes són «diferents» al que havien identificat.

A banda, el president de l'associació ha citat dues «circumstàncies atenuants». En primer lloc, a l'acceleració de la digitalització causada per la pandèmia, sumat al fet, ha dit, que són els clients qui requereixen interactuar digitalment. «No és l'oferta que ha canviat, és la demanda», ha justificat. A més, ha comentat que la formació de cues per les restriccions d'aforament i menys personal disponible en la provisió de béns i serveis –no només de la banca- ha generat més cues, i, per tant, més tensions. En segon lloc, ha apuntat a la fusió de dues entitats tan grans com Caixabank i Bankia en plena pandèmia. «Si una fusió ja és complexa, en un moment de pandèmia on els clients tenen més dificultats per anar al banc, el grau de fricció és encara més gran. El moment és especialment complex», ha insistit.

Amb tot, Roldán ha subratllat que l'exclusió digital no és un problema que afecti exclusivament al sector bancari i ha citat, per exemple, la dificultat per fer tràmits amb empreses de serveis com la llum, el gas o les mateixes administracions públiques. «És un desafiament molt important i la banca ja està fent una reflexió, els altres sectors ho estan fent?», s'ha preguntat el president de l'AEB, que ha reiterat que és «necessari» no només incidir en l'educació digital sinó també en la financera. El president de l'AEB ha reconegut que la transformació digital és un «desafiament molt important» i ha reivindicat que tot i el tancament d'oficines en els darrers anys encara n'hi ha més que a Europa per cada habitant i més del doble que als Estats Units. «Les xifres a Espanya clarament reflecteixen que el client pot anar a un espai on manifestar-se», ha remarcat.

Encara hi pot haver alguna fusió, però Espanya ja «ha fet els deures» en la darrera dècada

El president de l'AEB, José María Roldán, no ha descartat que hi hagi alguna fusió entre entitats bancàries espanyoles, tot i que ha deixat clar que «queden molt poques operacions». En aquest sentit, ha celebrat que Espanya «ha fet els deures» en aquest apartat, ja que el mapa bancari a l'Estat «ha evolucionat molt», especialment en la darrera dècada. Pel que fa a fusions transfrontereres, Roldán considera que després de la pandèmia se'n podria activar alguna, malgrat que «ara com ara no es donen les condicions». «Una uniformitat normativa és fonamental», ha afegit.

El president de l'Associació Espanyola de la Banca també s'ha referit a l'auge de les 'fintech' i ha admès que estan obligant a transformar un sector bancari que ha après a «cooperar amb elles». «El somni de la 'fintech' era ser un banc i ara el somni és ser comprat per un banc perquè un banc els dona volum i futur», ha ironitzat Roldán, que ha celebrat que es comenci a plantejar una regulació per a aquestes empreses i que la competència s'equilibri en termes d'igualtat.