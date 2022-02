Consumir energia procedent de fonts completament renovables està ja a l’abast de qualsevol empresa de la regió. El grup suís Axpo, gràcies a la seva solidesa i estabilitat financera, està liderant la cura del medi ambient amb una ferma aposta per les energies renovables a nivell mundial, mostrant un ferm compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Amb presència en més de 30 països d’Europa, els EUA i Àsia, Axpo compta amb un model de negoci integral que comença amb el procés de producció i acaba en el moment del consum de l’energia. Per això, en els últims anys la companyia energètica ha centrat gran part dels seus esforços en la signatura d’acords de proximitat, treballant de la mà dels seus clients amb solucions a mesura per a aprofitar els recursos en funció de cada situació o sector particular. Amb una experiència de més de 100 anys a nivell internacional, els més de 5.000 empleats d’Axpo fan realitat que les energies verdes -des de l’energia eòlica a la fotovoltaica o fins i tot al gas biometà d’origen renovable- puguin arribar a totes les empreses en favor d’un entorn més sostenible.

Noves opcions d’energia

Prova d’això és el pioner projecte d’Axpo Ibèria juntament amb la Granja Torre Santamaría a Lleida, on el fem de 2.000 vaques es transforma en biometà d’origen renovable i s’injecta, per primera vegada, en la xarxa de gas natural a Espanya. Un acord pel qual la instal·lació situada a Vallfogona de Balaguer introdueix fins a 30 GWh de gas renovable a l’any en la xarxa de Nedgia.

Aquest model d’energia sostenible demostra que reduir les emissions en un 100% és possible, servint també d’inspiració a altres granges i instal·lacions agropecuàries de la zona i contribuint a la transició energètica.

Els projectes de proximitat impulsats per Axpo contribueixen a la reducció local de la petjada de carboni i avancen amb l’objectiu d’aconseguir una economia circular, el gran repte per al sector energètic. Així, es posa solució a conflictes com l’impacte mediambiental de les activitats industrials, l’escassetat de recursos i la necessitat de fer un ús eficient d’aquests. El biometà que es produeix en la Granja Torre Santamaría és una prova que els residus es poden valorar i convertir en energia de manera eficient, rendible i amb totes les garanties. Un altre exemple de projectes locals i sostenibles lligats a les energies procedents de fonts netes seria el projecte desenvolupat per al Restaurant Can Barris a Girona. Aquest conegut establiment, que des de 1949 s’ha convertit en un dels locals de referència en la zona, és ara també un exemple de consum sostenible ja que més del 90% de l’energia que consumeix prové de la instal·lació de plaques fotovoltaiques situades en la pròpia coberta del restaurant.

Des del punt de vista econòmic, els beneficis es tradueixen en un estalvi de gairebé 6.000 euros anuals en la seva factura de la llum, una xifra que té major rellevància davant situacions com l’actual de gran volatilitat de preus del mercat elèctric i que ofereix major estabilitat i control de la despesa per a Can Barris. Però més important encara és l’impacte mediambiental d’aquesta iniciativa, ja que implica un estalvi energètic de 52.055 kWh/any i una reducció de 13 tones anuals de CO₂ a l’atmosfera.

Guanya el planeta, guanyem tots

L’experiència, solvència financera, coneixement del mercat i les innovadores solucions d’Axpo, unides al treball juntament amb els seus clients gràcies a la seva presència local, ajuden a aconseguir entre tots, un món més sostenible per a les pròximes generacions i al mateix temps oferir alternatives energètiques rendibles i eficients a les empreses. Un servei personalitzat basat en la proximitat i la innovació, on la confiança i la fiabilitat constitueixen els valors essencials en el camí cap a un subministrament energètic sostenible.