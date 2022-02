Nou rebuig a l’impost del patrimoni. El Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) advoca per suprimir aquest gravamen que gairebé és una singularitat del sistema tributari espanyol a Europa. Després d’una sèrie de sessions per a analitzar la reforma fiscal necessària a Espanya, en el mateix dia en què la comissió d’experts constituïda pel ministeri d’Hisenda per a elaborar el seu catàleg de propostes al Govern, aquest col·lectiu, un dels quals agrupa més professionals del sector, defensa entre les seves conclusions eliminar aquest tribut, segons va explicar el president del Consell General d’Economistes, Valentí Pich

Mentrestant, els experts agrupats fa un any per Hisenda avaluen altres possibilitats com un mínim exempt més elevat i comú en tots els territoris.