El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat destinarà 40 milions a ajudes extraordinàries a autònoms i pimes del sector de la restauració i altres 20 milions a empleats en ERTO, que podran percebre entre 600 i 700 euros en un únic pagament.

El conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa aquesta nova línia d'ajudes amb la finalitat de continuar fent front a les conseqüències de la pandèmia i de garantir "una sortida justa de la crisi" per als sectors i les persones més afectades per la covid-19.

En el cas dels treballadors, podran accedir a les ajudes els qui hagin estat en situació d'ERTO -o que tinguin un contracte fix discontinu- i que hagin quedat afectats per una suspensió de contracte parcial o total almenys un dia entre l'1 i el 31 de gener passats.

Els qui hagin estat en aquesta situació entre 1 i 90 dies durant l'1 de juny de 2021 i el 31 de gener rebran 600 euros, mentre els qui hagin passat en aquesta situació 91 dies o més percebran 700 euros.

Segons dades de la Seguretat Social, al tancament del mes de gener hi havia un total de 26.312 persones en situació de ERE temporal a Catalunya.

Amb aquesta mesura, el Govern allarga el seu suport als empleats en ERTO. De fet, el Govern ja va concedir en dues convocatòries anteriors ajudes per valor de 152 milions que van beneficiar a un total de 217.064 treballadors.

La tercera edició d'ajudes als empleats en ERTO està previst que s'obri "a mitjan març", ha assegurat en la roda de premsa el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que ha precisat que el pagament està previst que es faci efectiu a finals d'abril.

Preguntat per la falta de consens amb els agents socials, Torrent ha dit que era una "llàstima" que patronals i sindicats no s'haguessin posat d'acord i ha subratllat que el Govern té el diàleg social com un element "irrenunciable".

Ajudes a la restauració d'entre 1.000 i 15.000 euros

D'altra banda, el conseller, acompanyat també pel secretari d'Empresa, Albert Castellanos, ha avançat que destinarà 40 milions en ajudes a autònoms i pimes de la restauració per a compensar les limitacions d'activitat que han hagut d'afrontar a causa de la variant òmicron.

En concret, l'aforament a l'interior de bars i restaurants va quedar limitat al 50% entre el 24 de desembre i el 28 de gener, i per això el Govern ha anunciat aquestes ajudes per a bars, restaurants i cafeteries.

Les ajudes seran de 1.000 euros per a autònoms i microempreses (de fins a 9 treballadors) de la restauració; de 5.000 per a les pimes (entre 10 i 49 empleats) i de 15.000 euros per a mitjanes empreses (de 50 fins a 249 treballadors).

Aquesta nova línia d'ajudes, a les quals podran optar les 38.000 llicències d'aquesta mena d'activitats que hi ha a Catalunya, se suma als 98,6 milions destinats fins ara al sector de la restauració en forma d'ajudes extraordinàries directes.

El conseller, que ha ressaltat que Catalunya és la comunitat que "més ajudes per habitant" ha ofert durant la pandèmia amb càrrec a fons propis, ha comentat que aquestes ajudes a la restauració es convocaran "la quarta setmana de març o la primera d'abril" i s'abonaran el mes de juny.

Completat el pagament d'ajudes a l'oci nocturn

D'altra banda, el conseller ha precisat que demà es completarà el pagament dels 18,3 milions d'euros pendents de la línia d'ajudes extraordinàries habilitada per al sector de l'oci nocturn.

Torrent ha assegurat que un total de 752 empreses s'han beneficiat d'aquestes ajudes directes i que, ara com ara, no està prevista cap altra convocatòria, perquè el Govern confia que la recuperació de la normalitat prepandèmica és a prop.

El conseller ha afirmat que els locals d'oci nocturn han rebut ajudes d'entre 15.000 i 120.000 euros, depenent del seu nombre d'empleats, i ha recordat que aquest sector ha percebut uns 60 milions en ajudes des que va arrencar la pandèmia.