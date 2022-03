El gegant de la moda Inditex va disparar el benefici net el 193% en l’exercici fiscal finalitzat el 31 de gener fins als 3.243 milions d’euros. Les vendes van pujar el 36%, fins als 27.716 milions d’euros. Pel president d’Inditex, Pablo Isla, que l’1 d’abril abandona oficialment la multinacional i cedeix la gestió operativa a Óscar García Maceiras, «després de dos anys de pandèmia, aquests resultats demostren la gran capacitat d’adaptació a qualsevol circumstància». Per García Maceiras, aquests beneficis responen a l’encertada aposta digital dels últims anys.

Les vendes a tipus de canvi constant van superar en un 3% els ingressos del 2019, tot i que es queden un 2% per sota des del punt de vista comptable. La posició financera neta arriba a un màxim històric de 9.359 milions d’euros, després d’un creixement del 24% a l’exercici, cosa que dibuixa el considerable pulmó de la companyia per afrontar un complicat el 2022.

Durant l’exercici, Inditex ha obert 226 botigues a 40 mercats, tot i que és l’aposta ‘online’ la que reflecteix de manera més clara la transició del grup. Les vendes en botiga i ‘online’ entre l’1 de febrer i el 13 de març va créixer un 33% respecte del mateix període del 2021 i un 21% davant els màxims històrics precovid del 2019. En aquest període les vendes en botigues i ‘online’ en la Federació Russa i Ucraïna van representar aproximadament cinc punts percentuals del creixement de les vendes.

Venda ‘online’

La venda ‘online’ creix fins als 7.500 milions d’euros, cosa que suposa ja el 25,5% del total de les vendes. S’espera que suposin el 30% del total el 2024. El 2021, Inditex va arribar als 228 milions de seguidors a les xarxes socials, amb 6.200 milions de persones visitants en la seva marques per internet.

El consell d’administració proposarà a la junta d’accionistes un dividend de 0,93 euros per acció, cosa que suposa un 33% més que el 2020, compost per un dividend ordinari de 0,63 euros i un dividend extraordinari de 0,30 euros per acció. El consell ha fixat, a més, un dividend extraordinari de 0,40 euros per acció per a l’exercici 2022, pagable el 2023.

Inditex comptava amb 165.042 empleats el 31 de gener del 2022, davant els 144.116 d’un any abans, gràcies a la gradual normalització dels horaris comercials encara influïts per la pandèmia.

El relleu

La presentació dels resultats del 2021 és especialment rellevant pel relleu a la cúspide del gegant gallec, que es produirà oficialment l’1 d’abril, quan Marta Ortega, filla del fundador assumeixi la successió en el regnat empresarial. Aquest 1 d’abril Ortega pren possessió de la presidència de la multinacional, mentre que Óscar García Maceiras continuarà exercint el càrrec de conseller delegat assumit al novembre. Pablo Isla deixa una companyia en moments internacionals convulsos, però bona part dels seus objectius queden entre els èxits, principalment la reestructuració de botigues amb la implementació de la venda ‘online’ i la consolidació del model tecnològic.

Menció a part mereixen les relacions d’amor i odi d’Isla amb la borsa i els analistes, el capítol més descontrolat i que el directiu va capejar amb facilitat però menys efectivitat. El preu de les accions d’Inditex ha caigut gairebé un 70% des dels màxims del 2017. Per a aquest exercici 2021 finalitzat el 31 de gener els analistes havien previst beneficis de l’entorn dels 3.000 milions d’euros i vendes de 25.000 milions, un 20% menys que abans de la pandèmia. El 2019 Inditex va guanyar més de 3.600 milions d’euros. Els analistes van tornar a quedar curts aquest any.

El gran repte és aconseguir mantenir les xifres d’Isla en un moment que s’inicia amb la guerra d’Ucraïna com a teló de fons i alces de costos logístics que s’hauran de repercutir d’alguna manera; o en els preus de venda al públic o en noves eficiències de gestió que passen per reducció de costos paral·lels.

L’aposta per la sostenibilitat es manté, en la línia d’aconseguir aquest any la cobertura del 100% del consum energètic d’Inditex sigui amb fonts renovables (que s’assolirà aquest any) o que l’impacte industrial de la moda es redueixi. El pla és que el 2040 les emissions de la companyia siguin zero.