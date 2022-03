La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha qualificat la vaga de transports incentivada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies, que ha provocat aturades productives de moltes fàbriques, com un «boicot organitzat per sectors minoritaris ultres». «No m’asseuré amb un grup de radicals que actuen amb violència», ha assegurat la ministra, després d’una reunió amb agents socials i representants de les associacions professionals del sector.

La Plataforma, sense representació en l’òrgan de diàleg del sector amb l’administració –el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), que representa al 90% del sector i no secunda les aturades– justifica la convocatòria per la «gravíssima» situació del sector i unes condicions laborals «inadmissibles», a les quals se suma l’alça del preu dels combustibles, accentuada per la invasió russa d’Ucraïna.

La ministra ha reconegut, de fet, que «algunes» de les seves reivindicacions «coincideixen» amb les que està realitzant el Comitè Nacional del Transport per Carretera. «El que ens comuniquen Fenadismer i les entitats del Comitè Nacional del Transport per Carretera és que la situació és complexa per poder treballar davant un increment dels preus del carburant. Aquesta és la qüestió que hem d’abordar», ha dit Sánchez.

Però ha advertit que «la paraula no es pot veure substituïda per aquells que estan utilitzant actes violents i vandàlics per formular les seves reivindicacions». «No cedirem a aquest boicot que està impedint garantir la cadena dels subministraments i que volen afectar també les activitats industrials i empresarials», ha dit Sánchez, que ha reiterat que el Govern serà «contundent» en la repressió d’aquestes conductes violentes.

En la reunió d’aquest dimarts amb agents socials i associacions professionals del diversos sectors, entre els quals també es trobava el del transport per carretera, la ministra els ha emplaçat que facin arribar al Govern el conjunt de mesures en les quals es podria treballar per mitigar l’impacte de la guerra d’Ucraïna en els seus sectors.