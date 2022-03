Els pagesos es van manifestar ahir arreu de Catalunya per denunciar el que consideren un «abús de les distribuïdores» a l’hora de fixar els preus de compra dels aliments. Asseguren que se’ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan «perdent diners per treballar. A les comarques gironines la protesta es va dividir en tres localitats, Girona, Figueres i Ripoll. En total van ser una cinquantena de tractors entre els tres municipis els que es varen plantar davant de tres grans supermercats de cada localitat. El motiu de la protesta va ser, en essència, el preu de la llet que paguen les distribuïdores i que continua sent «irrisori».

En concret, el responsable del sector lleter a la demarcació, Marc Xifra, va denunciar que estan rebent 0,35 cèntims per litre, quan el cost actual és de deu cèntims més; per tant, acaben perdent diners per treballar. En aquest sentit, carreguen contra les marques blanques que ofereixen la llet al client per preus al voltant dels 70 cèntims, lluny de l’euro per litre que reclamen els pagesos. «El que fan amb la marca blanca és rebentar-nos a nosaltres el preu. Ells no hi guanyen diners, però els serveix com a reclam, a costa nostra i això és el que no podem permetre, perquè cada vegada tanquen més explotacions ramaderes a les comarques de Girona», va assenyalar Marc Xifra.

Al final de la protesta, els pagesos van abocar llet i líquid vermell per fer visible «la mort del sector lleter». I és que actualment hi ha menys de 400 explotacions ramaderes quan havien arribat a ser més de 1.600. «Això és una sagnia que s’ha d’aturar com sigui», va concloure Xifra.

A la històrica reivindicació del preu que els paguen les grans superfícies, els pagesos hi van afegir l’increment de costos de producció a causa de la pujada del gasoil, els adobs i els productes fitosanitaris. Per exemple, Pere Guinovart, coordinador territorial d’Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, va xifrar l’augment entre el 30% i el 40%.

A més, va desvincular la situació de la guerra a Ucraïna: «Ens fan creure que la guerra és la responsable, però són els especuladors de les grans superfícies els que han augmentat els preus», va assegurar. I va afegir: «Diuen que l’IPC el fa pujar les fruites, les verdures i l’oli, però els productors no ens guanyem la vida. Els responsables són Mercadona, Carrefour, Lidl i les grans superfícies, i això el consumidor ho ha de saber», va etzibar-

Per evitar que el sector primari cobri per sota del preu de producció, Guinovart va reclamar «un laboratori de preus» que fixi el què cal pagar per cada producte i una llei que estableixi que els distribuïdors no poden comprar per sota d’aquest import. A més, va afirmar que «hi ha un acord entre la indústria transformadora i les grans superfícies» per establir els preus, i que es demostraria perquè a les llotges la cotització d’un aliment és molt estable durant tot l’any.

Al Tarragona, la concentració d’Unió de Pagesos va començar al Morell i es va desplaçar fins al Carrefour del centre comercial Les Gavarres. Hi van participar una trentena de tractors i un centenar de persones, algunes dels quals es van desplaçar en cotxe. A les portes del supermercat van desplegar una pancarta amb el lema «La pagesia diu prou», l’eslògan de la campanya arreu del país. També van repartir centenars de fulletons informatius als consumidors per explicar la problemàtica que pateixen. Finalment, van abocar fems a les portes del supermercat. En aquella part de Catalunya els conreus més afectats pels baixos preus que reben de les grans superfícies són l’avellana, l’oli i el vi. A les Terres de l’Ebre, els sindicalistes van protestar davant del Mercadona de Móra d’Ebre i l’Esclat de Móra la Nova