El rei Felip VI va arribar ahir al seló per fer la tradicional inauguració del certamen, però no va ser rebut ni pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van evitar una vegada més el conegut com a «besamans». Tot i això, a dins del recinte sí que es van fer una foto amb el monarca. Posteriorment, Felip VI va fer un recorregut pels estands principals del certamen.