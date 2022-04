La guerra d’Ucraïna clavarà una bona mossegada a l’economia espanyola. Segons el Banc d’Espanya, restarà gairebé punt al creixement econòmic enguany (fins a situar-lo al 4,5%), duplicarà la inflació mitjana (fins al 7,5%) i minvarà a la meitat la creació d’ocupació, en termes d’hores treballades (fins al 1,9%); tot això, sense que, d’altra banda, això impedeixi una reducció addicional de la taxa d’atur (fins al 13,5% de la població activa).

«La guerra impacta sobre l’activitat econòmica -a la baixa- i sobre la dinàmica de preus -a l’alça- a través de diversos canals», sosté el Banc d’Espanya en el seu informe trimestral sobre l’economia espanyola, publicat ahir, en el qual actualitza les seves previsions macroeconòmiques respecte de les publicades al desembre passat. En comparació amb les de desembre, les noves projeccions actuals comporten una notable revisió a la baixa del creixement del PIB el 2022 i 2023, de 0,9 i 1 punts percentuals, respectivament. A canvi, es projecta una major taxa per al 2024, del 2,5%, enfront del 1,8% previst al desembre. «En aquest escenari, la recuperació del nivell prepandèmia de l’activitat tindria lloc el tercer trimestre de 2023», s’afirma. La inflació traslladarà el seu impacte als comptes públics sobretot per la via de la major despesa en pensions, l’evolució de les quals està indexada, per llei, en funció de la inflació mitjana.