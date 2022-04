El 85% dels directius del sector de la restauració creuen que el model actual de repartiment a domicili no és sostenible econòmicament. Malgrat això, una enquesta presentada ahir al saló Alimentaria apunta que aquest canal té una perspectiva de creixement a Espanya del 47% en cinc anys tot i el context inflacionista. «El delivery no és una obligació, és una opció», ressalta un dels responsables de l’informe elaborat per la patronal AECOC, Pablo de la Rica. L’estudi s’ha realitzat amb el suport de elBullifoundation i el xef Ferran Adrià, qui va reconèixer que el menjar a domicili no és el context idoni pels restaurants «gastronòmics» i ha ressaltat que molts d’aquests negocis van abandonar aquesta aposta després del confinament.

Durant la pandèmia els negocis de restauració amb serveis de menjar a domicili o per emportar es va triplicar, passant del 10 al 30% en pocs mesos. Tanmateix, aquesta opció no s’ha demostrat adequada per tots els restauradors. Segons l’AECOC, a mesura que creix la dependència del delivery, cau la rendibilitat d’un establiment de restauració. Tot i aquestes dades, des del sector es preveu un escenari d’elevat creixement del mercat del menjar a domicili seguint una tendència internacional.