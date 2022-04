L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha reduït la previsió de creixement econòmic per a enguany fins al 4,3%, per sota del 4,5% estimat aquesta mateixa setmana pel Banc d’Espanya i dos punts menys del calculat en la seva anterior previsió (6,3%). Aquesta estimació forma part dels pressupostos inicials de les Administracions Públiques el 2022, que inclou l’actualització de les seves previsions macroeconòmiques i fiscals d’acord amb la nova situació geopolítica, que ha provocat tensions inflacionistes que no s’observaven des de la dècada dels 70, amb una taxa interanual del 9,8% al març. D’altra banda, les tensions inflacionistes generen en el molt curt termini un efecte positiu i automàtic d’increment de la recaptació, especialment en l’IVA. Aproximadament, cada punt d’inflació addicional suposa una mica més de 2.000 milions de recaptació addicional.