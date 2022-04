L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha presentat al·legacions contra la nova ordenança que regula els habitatges d'ús turístic (HUT) de Caldes de Malavella (Selva) perquè considera que «vulnera» normatives que ja estan regulades per la Generalitat i atribueix als propietaris «obligacions» que «legalment no els pertoquen». En concret, l'entitat detalla fins a nou articles que, al seu entendre, «perjudiquen» el sector. Entre ells, el que fa referència a l'obligació per part de l'habitatge de disposar d'un telèfon de contacte per qüestions que l'ATA creu que estan vinculades a l'ordenança de convivència.

«El telèfon hauria de servir per atendre i resoldre consultes relatives a l'activitat i no per al control de l'espai públic com s'estableix a l'ordenança», remarquen. Des de l'ATA insisteixen que els gestors i propietaris d'aquests apartaments no són «agents de l'ordre» que poden col·laborar amb la policia, però «no assumir una responsabilitat que no els correspon». L'associació denuncia que, en canvi, aquesta obligació es pretén incloure en la funció del servei d'assistència i manteniment de l'habitatge, que s'estableix en un altre dels articles de l'ordenança.

Per altra banda, l'entitat tampoc veu bé l'obligació que s'estableix per part de l'HUT de fer una declaració de responsabilitat a l'Ajuntament abans d'iniciar l'activitat. L'associació al·lega que, en aquest cas, s'està vulnerant una normativa regulada per la Generalitat i recorda que des del juliol del 2021 l'alta de l'activitat es pot fer de forma telemàtica a través de l'oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat sense passar per l'Ajuntament. Segons l'ATA l'únic tràmit que s'ha de fer davant del consistori seria comprovar que no hi hagi res que impedeixi poder donar d'alta l'activitat.

La periodicitat de les inspeccions que, segons l'ordenança, es determinarà via Decret d'Alcaldia és un altre de les «vulneracions» que denuncia l'ATA. En aquest sentit, asseguren que l'alcalde no té competències en aquest àmbit, tal com estableix la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. A més, alerten que l'ordenança no especifica «de forma clara» com s'ha de donar compliment a l'obligació que s'estableix de respondre a qualsevol requeriment en un termini no superior als 30 minuts. Finalment, l'associació tampoc està d'acord amb les denominades imposicions de falta que estableix l'ordenança per no disposar de determinats documents com ara fulls de queixa i reclamacions perquè la Llei de Consum ja ho preveu. A més, denuncia que es doni «potestat a l'administració per regular la graduació de les sancions sense indicar els criteris». Segons l'ATA, hi ha «perill» que es pugui fer de manera «arbitrària».