Blockchain, criptomonedes, metavers, NFTs… Totes aquestes tecnologies que s’han integrat en el llenguatge financer i empresarial en els últims anys, jugaran un paper molt important en el futur i la seva comprensió és, cada vegada més, necessària per a la societat en general. El blockchain ha fet eclosió a Catalunya i el seu creixement és cada vegada més important.

Un informe de l’any 2020 elaborat per l’Agència per la Competivitat de l’Empresa (ACCIÓ), va mostrar el creixement en el nombre d’empreses, facturació i persones ocupades en el sector del blockchain a Catalunya. En aquell moment l’ecosistema a Catalunya tenia 76 companyies dedicades, amb una facturació de quasi 9,5 milions d’euros i quasi 400 persones contractades. El mateix informe assegurava que la despesa mundial per aquest any arribaria als 12.400 milions de dòlars amb una taxa de creixement anual del 76%.

“La tecnologia blockchain, així com els metaversos, tindran cada vegada més presència a les nostres vides”, assegura Quirze Salomó, CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), coorganitzador de Blockchain per Catalunya (BxCAT), una fira única del sector a Catalunya que té l’objectiu d’acostar aquestes tecnologies descentralitzades a la societat catalana i el seu teixit empresarial, amb l’objectiu de promoure’n la seva adopció i “esdevenir un país capdavanter, pioner i innovador”.

Després d’una primera edició d’èxit al setembre de l’any 2021, la fira BxCAT tornarà a Girona els dies 4 i 5 de maig amb els metaversos com a eix central de les seves ponències i taules rodones. Temes com la creació de valor al metavers, la seva governança o la realitat virtual seran les grans protagonistes. L’esdeveniment es durà a terme al Palau de Fires de Girona amb un format més ambiciós i el triple d’aforament que en l’edició anterior.

Què és el Blockchain?

El blockchain o cadena de blocs, traduït al català, és un conjunt de tecnologies que permeten enregistrar y validar de forma segura, descentralitzada i distribuïda una operació sense la intermediació de tercers actors. Entre l’emissor d’una operació i el seu receptor hi ha una cadena de blocs que va verificant l’operació i evita la seva alteració.

Ara ho expliquem en un llenguatge senzill i planer. Quan es produeix una transacció entre dues persones, normalment hi ha un intermediari que pot ser un advocat o un notari que valida el seu funcionament. Amb les tecnologies blockchain aquest intermediari desapareix. Cada bloc que participa en l’operació, la registra i la valida fins a arribar al receptor.

Potenciar el Blockchain a Catalunya

“El BXCat té la intenció de ser una porta d’entrada d’aquesta tecnologia per a les empreses catalanes, que encara no l’han adoptat, però que volen saber com poden fer-ho, i millorar també la seva productivitat”, assegura Salomó. A la fira hi participaran empreses tecnològiques internacionals amb presència a Catalunya com HP i MediaPro, i d’altres dedicades específicament al blockchain com Polygon Hermez, Jelurida Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT o Eurecat.

Més enllà de les ponències i les taules rodones, també hi haurà una zona de ‘workshop’ (Espai d'Innovació) on s’hi presentaran novetats d’empreses i de les entitats expositores, entre d’altres. En el marc del BxCat també es presentarà la comunitat blockchain de la Digital Catalonia Alliance (DCA-Blockchain), que s’ha impulsat pel Govern de la Generalitat i el CBCat per agrupar i donar suport a les startups i empreses del sector.

“El BxCat és l’espai idoni per connectar l’ecosistema blockchain català amb empreses i institucions de tots els sectors del país i conèixer de primera mà l’impacte que aquesta tecnologia tindrà en la nostra economia i societat”, defensa Daniel Marco, director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya.

Blockchain, metavers, NFTs i emprenedoria

Les temàtiques que s’hi podran trobar al llarg dels dos dies seran molt diverses. El dia 4 el metavers serà el gran protagonista i les ponències i taules rodones giraran a l’entorn dels reptes que suposa, la seva aplicació al sector del ‘retail’ o per les PIMES, la creació de valor, la realitat virtual o les Organitzacions Autònomes Descentralitzades (DAOs).

El dia 5 les temàtiques giraran a l’entorn de l’emprenedoria al sector o del paper actual i futur dels NFTs.

Les entrades pel BxCAT es poden comprar al seu web i els menors de 25 anys poden fer-ho amb un descompte important amb entrades que parteixen dels 15 euros. I, amb el codi “BXCAT50” els lectors podran obtenir un 50% de descompte.