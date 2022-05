Els grans comerços estan escalfant motors per la campanya de l’estiu, alguns d’ells amb grans ofertes de feina temporal. La companyia de bricolatge Leroy Merlin contractarà 5.000 persones per a reforçar els equips dels seus 129 punts de venda durant la campanya 2022.

Els interessats podran presentar la seva candidatura a través de la web d’ús de la companyia. Els nous col·laboradors que entrin a formar part de Leroy Merlin rebran una formació especialitzada per a la seva adaptació a les diferents funcions.

Leroy Merlin reforça els seus equips amb les modalitats de contractació de la nova reforma laboral «per proporcionar el millor assessorament en el condicionament i millora de la casa, tant a l’interior com de terrasses i jardí en un moment de l’any clau per a aquesta mena de projectes». Celia Cisneros, directora d’Atracció, Aprenentatge i Desenvolupament del Talent de Leroy Merlin, va ressaltar l’aposta de la firma per l’ocupació.

La companyia s’ha proposat el repte d’aconseguir el 4% de persones amb discapacitat en plantilla, la qual cosa suposa duplicar l’obligació legal que ja compleix.

Leroy Merlin gestiona 129 punts de venda a Espanya, amb un total de 16.000 treballadors. En 2021, Leroy Merlin España va aconseguir una facturació de 2 905 milions d’euros.

Per la seva banda, Carrefour celebra des d’ahir el seu primer fòrum d’ocupació a Catalunya amb l’objectiu de seleccionar a 1.500 persones per ocupar els llocs de treball que necessita per a la campanya d’estiu.

Segons va assenyalar la companyia, els perfils que reclama són per la línia de caixes, taulells i punts de venda de productes frescos, reposició, tecnologia o electrodomèstics, així com gerents de botiga, responsables comercials o professionals de productes frescos. La companyia, que rep a l’any un milió de currículums, recollirà durant unes jornades itinerants el mes de maig les sol·licituds d’ús de tots els interessats. El punt de partida d’aquesta iniciativa es va iniciar ahir a Barcelona i visitarà Girona aquest maig.