La CEOE va certificar ahir en el seu comitè executiu extraordinari el fracàs del pacte de rendes pel qual advocava el Govern per a contenir l’escalada de la inflació. La gran patronal va ratificar un paquet de recomanacions per guiar a les empreses de cara a les pujades salarials dels pròxims anys, entre les quals destaquen no vincular sous a l’IPC i reforçar el pes de variables vinculades a la productivitat. L’organització presidida per Antonio Garamendi també demana especial «moderació salarial» als contractes que depenguin del sector públic, davant la impossibilitat legal de revisar els contractes en l’actual context alcista de l’IPC.

La CEOE va consensuar internament que el millor per a les empreses en l’actual context és traslladar part del risc als treballadors i reforçar els «sistemes de retribució variable», prioritzant que futurs augments vagin lligats a l’evolució de la productivitat, els resultats i els índexs d’absentisme, «evitant plusos i conceptes que ho fomentin».