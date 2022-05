Les perspectives per l’economia europea al començament d’any eren d’una expansió «sòlida» i «prolongada». La invasió russa d’Ucraïna va fer saltar pels aires aquests pronòstics amb repercussions negatives per al conjunt de l’Eurozona, inclosa Espanya, que creixerà molt menys de l’esperat. Segons les noves previsions de primavera presentades ahir per la Comissió Europea, l’economia espanyola creixerà un 4% el 2021 i un 3,4% el 2023 el que suposa una tisorada d’1,6 punts i un punt respectivament respecte als anunciats per Brussel·les a principis de febrer, amb una inflació que se situarà enguany en el 6,3%

Encara que les inversions del programa Next Generation EU i la recuperació del sector del turisme ajudaran a apuntar el creixement, Espanya no recuperarà el seu nivell pre-pandèmia fins almenys mediats de 2023. «L’economia espanyola mantenia l’impuls a principis de 2022, però les interrupcions del subministrament i l’escalada de les pressions inflacionistes en el context de la guerra han frenat l’activitat econòmica des de finals de febrer», explica la Comissió Europea en el document publicat ahir. El resultat va ser un creixement raquític, del 0,3% en el primer trimestre de l’any, frenat per la forta contracció del consum privat, al qual ha seguit una nova desacceleració en el segon trimestre, l’estimació de creixement del qual és del 0,1%.