Les exportacions gironines han crescut un 9% durant el primer trimestre del 2022 i les empreses de la demarcació ja han fet vendes a l'exterior per valor de 1.777 milions d'euros. Segons recull l'estadística del Ministeri, el sector que s'ha impulsat més ha estat el químic. Tot i que al mes de març ha refredat l'embranzida que havia agafat a principis d'any, aquesta indústria tanca el trimestre amb un creixement del 12%, havent exportat per valor de 360,3 MEUR. Per contra, el sector que concentra el gruix d'exportacions, l'agroalimentari, ha reculat un 2,2% al llarg d'aquests tres mesos. Sí que però tanca el març en positiu, tot i que el fre en la compra de porcí per part de la Xina continua passant factura a les càrnies.