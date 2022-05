L’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, es veurà aquesta setmana amb el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El fons sobirà de l’emirat és el principal accionista individual de la companyia energètica, amb el 8,7% del capital, i aquesta n’és la principal inversió a Espanya. Al Thani ha iniciat una visita d’Estat per veure’s amb el rei Felip VI; el president del Govern, Pedro Sánchez, i altres empresaris espanyols.

L’objectiu de la visita és enfortir les relacions amb Espanya, on Iberdrola té un paper protagonista. Les relacions estratègiques entre tots dos països daten de fa gairebé tres dècades i els intercanvis comercials superen els 1.000 milions anuals.

L’emir destinarà dimecres a l’economia amb una visita a la CEOE. Allà és on coincidirà amb Sánchez Galán, que copresideix l’organisme de la patronal que s’ocupa de les relacions d’Espanya i Qatar. Tot això és vist com un suport de l’emirat a la seva inversió més gran a Espanya, a través de l’Autoritat d’Inversions de Qatar (QIA, per les sigles en anglès) a un mes vista de la junta d’accionistes d’Iberdrola. Les accions a la companyia estan valorades al voltant de 6.000 milions d’euros. El fons sobirà de Qatar és accionista des de l’aliança segellada amb l’empresa el 2011. La seva participació ha més que duplicat el seu valor des d’aleshores, guanys als quals cal sumar els dividends que ha repartit, uns quatre euros per acció. A més, té al voltant del 4% de la filial dels Estats Units d’Iberdrola, Avangrid. QIA també participa a IAG i Colonial.

Canalitzar inversions

Amb la seva visita a Espanya, Al Thani enfortirà les relacions entre els dos territoris, en què l’energètica espanyola té el rol essencial. L’energètica presidida per Sánchez Galán continuarà sent un pont per canalitzar les inversions entre Espanya i Qatar, segons les fonts consultades. La companyia traurà partit de la Free Trade Zones Authority, presidida per Ahmad Al-Sayed, que liderava QIA en el moment de la seva entrada a Iberdrola, fa 11 anys. També el Qatar-Spain Business Council, copresidit per Sánchez Galán i el xeic Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, serà un instrument per impulsar la col·laboració. El paper de QIA, amb uns 425.000 milions d’euros sota gestió, ja és crucial per a Espanya. El vehicle qatarià és el segon inversor més gran de la borsa espanyola.

El sector d’energies renovables i infraestructures és fonamental per a Qatar, per això la seva aposta per Iberdrola. El país manté una aliança amb Iberdrola per investigar i innovar en matèria d’energies renovables.