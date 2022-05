El Centre de Reempresa de Catalunya i la Diputació de Girona han evitat el tancament de 135 empreses a la demarcació des del 2013, fet que ha permès salvaguardar 330 llocs de treball. Segons informen en un comunicat, un 43% de les empreses eren del sector hoteler, un 28% comerços, un 20% del sector serveis, un 6% de l'industrial i el 3% restant de la construcció o del sector agropecuari. Aquestes operacions han generat una inversió induïda de més de 5,7 MEUR. Reempresa i la Diputació de Girona han renovat el seu conveni de col·laboració fins al 2023 per seguir acostant la compravenda de negocis a un total de dotze punts d'atenció de les comarques gironines.

Amb el programa Reempresa, una iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Autoocupació, les persones que volen comprar o vendre un negoci en funcionament reben acompanyament gratuït per fer ho amb totes les garanties.

La Cecot, Autoocupació i la Diputació de Girona treballen des del 2013 amb l'objectiu d'evitar el tancament d'empreses viables i la destrucció d'ocupació al territori, fomentant la compravenda d'empreses com una via d'emprenedoria i de creixement empresarial .

Per comarques, la Selva és la comarca que més negocis ha mantingut en funcionament a través del programa Reempresa . Concretament, congrega el 32 % dels casos d'èxit del projecte, seguida del Ripollès amb el 23%, l'Alt Empordà i la Garrotxa amb el 10%, la Cerdanya amb el 8%, el Baix Empordà i el Gironès %, el Baix Empordà i el Gironès amb el 7% i el Pla de l'Estany amb el 4%.

El Tot Dolç , una botiga de llaminadures, regals i productes de celebracions com aniversaris o comunions, és un dels casos d'èxit més recents del programa a la demarcació. Fa uns mesos, Glòria López va passar el testimoni del seu negoci a Elisenda Ferrús, que per culpa de la pandèmia s'havia quedat sense feina i va tenir clar que era "molt millor mirar negocis en actiu" que fer-ho des de zero. L'Elisenda té l'objectiu de potenciar i fer més visible la botiga i està pensant a fer una aposta important en màrqueting digital i xarxes socials.