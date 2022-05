El Banc d’Espanya considera que les reformes que està fent el Govern al sistema de pensions no seran suficients per sanejar els seus comptes i que fer front a l’augment de les prestacions que es derivarà de l’envelliment poblacional «requerirà de noves actuacions en el futur pel costat dels ingressos [cotitzacions socials], de les despeses [prestacions] o de tots dos». A més, considera que seria convenient introduir «mecanismes automàtics d’ajustament» que aportin més certesa al sanejament del sistema, més enllà de l’anomenat «mecanisme d’equitat intergeneracional» introduït pel Govern, on les possibles mesures de despesa que poguessin ser necessàries a partir de 2032 haurien de ser negociades i aprovades en el seu moment.

Aquesta és només una de les observacions que el Banc d’Espanya ha incorporat al seu Informe Anual, de 300 pàgines, publicat ahir en el qual, més enllà de la preocupació per la sostenibilitat de les finances públiques -en general- i del sistema de pensions -en particular-, l’organisme supervisor subratlla l’enorme incertesa que la guerra d’Ucraïna ha afegit a la recuperació econòmica i els perniciosos efectes de la inflació sobre les rendes de famílies i empreses i sobre el creixement de l’activitat. Per a donar resposta de polítiques econòmiques a aquests desafiaments, el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, apel·la a la construcció de «grans consensos polítics i socials» en la seva presentació de l’informe.