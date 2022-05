A mitjan any, toca complir amb les obligacions fiscals. I la campanya de la declaració de la renda 2021, que finalitza el pròxim 30 de juny, ja està en marxa. I, amb ella, la proliferació de dubtes entre els contribuents. Els més avesats han aprofitat els primers dies des de l'obertura del termini per presentar els seus comptes davant l'Agència Tributària, i per això ja van deixar a les seves mans fer l'operació per saldar el resultat. Hisenda ja ha realitzat els primers pagaments corresponents a la campanya actual. No obstant això, molts són els contribuents que encara no han percebut gens de diners i que es pregunten quan quedaran saldats els seus comptes.

El missatge de 'La declaració s'està tramitant' és per molts conegut. És el que apareix en el sistema quan el contribuent ja ha donat el vistiplau als comptes, però l'operació de devolució encara no s'ha iniciat. I també és freqüent el de 'La seva declaració està sent comprovada', corresponent a casos en els quals els tècnics d'Hisenda estan realitzant alguna revisió sobre la Renda abans d'aprovar aquest pagament, sense que això necessàriament signifiqui que existeixi alguna irregularitat. L'Agència Tributària té un període de temps estipulat en el qual podrà realitzar el pagament corresponent. El màxim és de sis mesos, però la realitat sol ser bastant més afavoridora per al contribuent. En els casos més ràpids, pot arribar a pagar en menys de 15 dies les devolucions, encara que el més freqüent és que això passi entre les dues i les quatre setmanes des de la data de presentació. A vegades, quan la devolució suposa una quantitat elevada, superior als 3.000 euros, l'operació pot dilatar-se alguna cosa més, allargant els terminis en realitzar Hisenda més comprovacions amb la finalitat d'assegurar-se que no existeixen irregularitats. Què passa si Hisenda no paga a temps Els casos en els quals el pagament es demora més de sis mesos són excepcionals, però ocasionalment existeixen. En aquestes situacions, l'Agència Tributària estarà obligada a abonar al contribuent uns interessos de demora que augmenten la quantitat a abonar. Normalment, aquests interessos de demora no és necessari reclamar-los, ja que Hisenda els ingressarà automàticament en els casos en els quals procedeixi. La referència dels últims anys suposa que els interessos de demora seran del 3,75% respecte a la quantitat inicial de la devolució.