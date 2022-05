Diari de Girona organitza el dia 26 de maig una jornada destinada a empreses centrada en l’accés als fons europeus Next Generation. En l’esdeveniment, patrocinat per Banc Sabadell, s’analitzaran les variables, les estratègies i els efectes dels fons europeus. Experts professionals del sector i institucions de l’administració pública, moderats pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, explicaran a què es destinen aquests fons i com s’hi pot accedir. La sessió començarà a les deu del matí i es farà a la Cambra de Comerç de Girona.

La jornada arrencarà amb una ponència d’un representant d’ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. A continuació hi haurà una taula rodona d’experts, en la que participaran Mireia Lafoz, directora Fons Europeus i Sostenibilitat de la Territorial Catalunya de Banc de Sabadell; Mònica Plana, d’Europe Direct de Girona; Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona; Pere Cots, director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC; i David Martí, president de l’Aenteg i membre de la junta de la FOEG. Qualsevol empresa es pot presentar per a optar a aquestes ajudes? Quins passos s’han de seguir? Tots els projectes que es presentin haurien d’anar lligats cap a una transformació, innovació i digitalització o bé també poden optar a aquestes ajudes empreses que vulguin apostar per una transició ecològica o per projectes més socials i/o d’igualtat? Aqueses són algunes de les preguntes a les que intentarà donar resposta la jornada que tindrà accés gratuït prèvia inscripció.