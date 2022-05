Les exportacions de vi i cava catalans creixen més d’un 6,5% interanual

Les exportacions de vi i cava catalans han crescut en valor i volum més d’un 6,5% fins al febrer respecte el mateix període del 2021, segons les últimes dades disponibles per Prodeca i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Si es compara amb el 2020, les exportacions vitivinícoles catalanes han superat el sotrac de la pandèmia i han experimentat un increment del 18,97% del valor i un 11,42% del volum. La cancel·lació dels aranzels imposats per Trump ha estat clau per a la recuperació, augmentant significativament la quota del mercat nord-americà (un +44,96%), segons Prodeca. Els vins i caves de Catalunya s’exporten a 145 mercats del món, essent els Estats Units, Alemanya i Regne Unit els principals mercats de destí.

A nivell global, els Estats Units són el primer importador de vins catalans amb una quota de mercat del 14,56%, el que representa un augment significatiu del 44,96% respecte el 2021. Alemanya es manté com a segon destí mundial i primer destí d’Europa, amb 74,83 milions d’euros en exportacions de vi i un increment del 8,06% respecte l’any anterior. El Regne Unit, el tercer destí mundial i fora de la UE amb 71,5 milions, obté un increment del 25,94%, malgrat les dificultats logístiques i duaneres que genera el Brexit. Bèlgica és el quart destí mundial i segon de la Unió Europa amb unes importacions per valor de 59,8 milions i un increment del 15,92% respecte l’últim any. Finalment, el Japó és la cinquena destinació mundial amb 40,56 milions i un increment del 7,13%. El sector vitivinícola català té una estructura amb més de 600 cellers embotelladors, 8.359 viticultors i una superfície inscrita a les DO de 42.822 hectàrees. El sector ocupa directament més de 25.900 persones i gaudeix d’un volum de negoci de 1.185 milions, un 5,25% del sector agroalimentari de Catalunya i un 19,90% respecte el sector del vi a Espanya. Prop d’un centenar de cellers catalans van participar del 15 al 17 de maig en la Prowein de Düsseldorf, la fira més gran dedicada al sector del vi i el cava.