El president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va anunciar al Fòrum Econòmic Mundial de Davos que la companyia invertirà 3.000 milions d’euros en hidrogen verd per a accelerar l’«European Green Deal». Galán va assenyalar que l’hidrogen verd és ara el gran desafiament europeu, una oportunitat i que ha de dissenyar-se un marc estable europeu per potenciar les inversions en aquesta tecnologia. Va voler recalcar que en els usos energètics difícils d’electrificar l’hidrogen verd portarà enormes oportunitats industrials i que no es pot perdre aquest tren, per al que es necessita atreure la inversió i un marc regulador estable, igual que per a la resta de les tecnologies verdes. A més, va insistir que l’actuació coordinada de la UE és fonamental per a aconseguir els ambiciosos objectius en hidrogen verd, que passen per multiplicar per 2.000 la capacitat de producció d’hidrogen verd.