CaixaBank participa com a banc assegurador en el projecte de finançament de la construcció i explotació de la planta de liqüefacció de gas natural Plaquemines LNG, promoguda per Venture Global LNG, una de les líders en gas natural dels Estats Units.

L’operació, que és de moment la més gran de project finance de l’any al continent, s’ha tancat per un import total de més de 13.200 milions de dòlars (12.300 milions d’euros), sobre els quals CaixaBank assegura 625 milions de dòlars (uns 584 milions d’euros) entre les facilitats de finançament de projecte i altres instal·lacions creditícies relacionades. Amb aquesta iniciativa, l’entitat continua reforçant la seva presència i activitat al sector energètic als Estats Units, on és present des del 2015, quan va obrir la seva oficina de representació a Nova York. Es tracta, a més, de la primera vegada en la qual l’entitat actua com a banc assegurador en un project finance en aquell país.