Nestlé ha iniciat a la fàbrica de Girona un projecte formació de realitat virtual per evitar accidents laborals. Diversos departaments de la multinacional han recreat espais en tres dimensions a la fàbrica perquè els treballadors aprenguin a reaccionar davant de situacions d’alt risc, com ara caigudes en alçada o espais confinats, amb experiències immersives. La planta gironina de cafè soluble ha estat la primera de totes les que té l’empresa en provar aquest model de formació 3D, i la multinacional preveu exportar-lo a la resta d’instal·lacions repartides arreu del món.

Aquesta iniciativa ha estat ideada pel Global IT Hub de Nestlé, els departaments d’IT (Information Technology), Prevenció de Riscos Laborals (SHE) i Serveis d’Enginyeria i Packaging (SIP) de Nestlé Espanya, tots ells situats a Esplugues de Llobregat. L’equip ha ideat uns mòduls que reprodueixen espais en 3D de la fàbrica perquè els treballadors puguin experimentar situacions de riscos laborals similars a les que viurien en realitat, i també practicar, formar-se i saber com actuar en situacions de caiguda en altura, seguretat peatonal o espais confinats, entre d’altres.

«La creació de contingut en realitat virtual per al grup de Nestlé va començar a Espanya fa dos anys gràcies a la col·laboració entre l’equip global d’Innovació d’IT, Nestlé España i la fàbrica de Girona. La nostra missió és ajudar l’anticipació i execució de solucions innovadores per a un avantatge competitiu continu. I la creació d’aquests mòduls és per a nosaltres un gran èxit que reflecteix l’aposta per la innovació tecnològica de Nestlé per als seus empleats», va destacar Lucca Dell’Orletta, responsable de l’equip global d’Innovació de Nestlé IT.

Les formacions es complementen per vídeos i formació pràctica i han tingut una bona acollida en la plantilla. La firma destaca que ha permès reduir els costos de formació i ha pogut formar a més empleats de forma simultània i obtenint dades de formació realistes i detallats a l’instant.

Una metodologia més eficient

«Els cursos amb realitat virtual, que hem aplicat de prova a la nostra planta i que implementaran altres centres han estat molt ben acollits. Als treballadors els resulten molt amens i pràctics ja que, durant 30 o 40 minuts, s’enfronten a una experiència gairebé real. Però, a més, les dades indiquen que arriben més directament als empleats. És a dir, les taxes de record de la informació són del 75%, davant del 10% que s’aconsegueix a través de la lectura i el 5% que aconsegueixen les classes magistrals» va explicar Jordi Jaén, director de la fàbrica de Nestlé a Girona.

Amb una facturació de 2.145 milions d’euros i una plantilla mitjana de 4.090 persones el 2021, Nestlé Espanya és una de les principals empreses d’alimentació. Produeix aliments infantils, lactis, xocolates, cafès i begudes a base de cereals, cereals per esmorzar, aigües minerals, especialitats de nutrició clínica i aliments per a mascotes. A Girona compta amb una de les principals plantes de producció de cafè soluble del món, amb més de 1.000 treballadors. A més, també és propietària de l’embotelladora Aigua Viladrau.