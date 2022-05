Louis Vuitton ha tancat un acord que permetrà actualitzar les categories professionals dels treballadors. La multinacional, que compta amb una planta a Campllong dedicada a la fabricació de marroquineria, ha pactat amb els sindicats donar resposta a una reivindicació històrica a l’empresa perquè es reconegui la feina real de la plantilla.

Divendres la secció d’Indústria de CCOO a Catalunya i les seccions sindicals de l’empresa van arribar a un preacord amb la direcció de la multinacional amb l’objectiu de donar resposta a una reivindicació històrica perquè es reconegui «la feina real que fan les persones que treballen a l’empresa amb la categoria professional i el salari que corresponen a l’activitat que estan desenvolupant». CCOO va recordar que prop del 90% de la plantilla de Louis Vuitton «té una categoria professional que no es correspon amb la feina real que fan, i amb aquest acord podran pujar de categoria i adequar els seus salaris».

El preacord estableix «la creació d’una comissió intercentres de classificació professional, en la qual estiguin representats tots els centres de treball, per facilitar que s’apliquin els mateixos criteris de classificació professional a totes les plantes», i que les noves categories professionals «es cobrin amb caràcter retroactiu des d’aquest mes. També s’ha pactat la revalorització dels salaris de Louis Vuitton».

CCOO d’Indústria assegura que vetllarà pel correcte desenvolupament de l’acord per garantir els interessos de les treballadores afectades. «Aquest acord no hauria estat possible sense el suport de la plantilla de Vuitton i obre una porta per desencallar les negociacions obertes en el marc del Conveni de la marroquineria de Catalunya per acordar una nova classificació professional moderna, adequada a la realitat del sector».

Louis Vuitton va prometre el febrer passat a la plantilla un increment del 5% del sou, per intentar evitar una vaga dels treballadors precisament per protestar contra les condicions laborals. Finalment, l’aturada es va celebrar amb un 90% de seguiment. Els sindicats demanaven que les dones que treballen a la indústria, majoritàriament cosidores al centre productiu del Gironès del grup francès, tinguessin la categoria laboral d’acord amb les tasques que desenvolupen, i consegüentment, la remuneració associada.