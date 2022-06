El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha finalitzat la instrucció de la peça 21 del cas Tàndem (projecte Wine) i proposa jutjar l’excomissari José Manuel Villarejo amb cinc persones més, mentre que arxiva definitivament la causa per a Repsol i CaixaBank i per als presidents de les dues companyies, Antoni Brufau, màxim responsable de la petroliera, i Isidre Fainé, de l’entitat bancària.

En la interlocutòria del magistrat per passar al procediment abreujat, el jutge García Castellón proposa jutjar, a més de Villarejo i el seu soci Rafael Redondo, els directors de Seguretat de Repsol Rafael Araújo i de CaixaBank Miguel Fernández Rancaño, i també Rafael Girona i Enrique García Castaño.

Així mateix, el magistrat acorda el sobreseïment provisional i arxiu respecte dels directius Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris, Juan de Amunátegi i Antonio Masanell en aquesta peça en què s’han investigat els encàrrecs que van fer CaixaBank i Repsol a Villarejo per evitar una adquisició d’accions de l’empresari Luis del Rivero sobre la companyia petroliera.

«Sense cap gènere de dubte»

En la resolució, el magistrat explica que de la investigació es desprèn «sense cap gènere de dubte» que les dues companyies, ja en el moment de la contractació amb l’empresa de l’excomissari de la Policia Nacional (Cenyt), comptaven amb un model de prevenció de delictes que complien els requisits previstos a la llei i, per tant, no se’ls pot atribuir els delictes investigats en aquest procediment.

Pel que fa als presidents de Repsol i de Caixabank, el magistrat assenyala que no hi ha indicis ni sospites que l’ordre de contractar l’empresa Cenyt o Villarejo fos coneguda per ells, ni que tots dos fossin informats dels seus resultats ni del pagament al proveïdor, que va ser realitzat , segons el jutge, pels respectius caps de Seguretat.

Imputats

En definitiva, el magistrat de l’Audiència Nacional conclou que de les nombroses diligències de recerca que han estat practicades no és possible mantenir la situació d’imputació que avui dia ostenten els presidents de la petroliera i de l’entitat bancària, «quan de tot aquest cabal desprèn la seva total falta de participació en els fets que han estat investigats, i està prescrita la imputació per raons merament objectives per raó del càrrec», afirma en la seva interlocutòria el jutge García-Castellón.