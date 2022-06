Un grup de pagesos gironins s'ha manifestat davant el Mercadona del costat dels Ocine de Girona per reclamar un preu just per a la llet. Un preu que, ara com ara, impedeix als pagesos poder treballar amb les millors condicions, el que ha fet que moltes explotacions arreu de Catalunya haguessin de tancar.

La província de Girona té un gran pes a dins del territori català i segons han avançat aquest matí des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han tancat ja unes set o vuit explotacions des que va començar el 2022. I és que el preu de la llet ha pujat, però no prou per a poder mantenir una explotació i, fins i tot, s'ha hagut de sacrificar bestiar. «Si en el lineal el litre de llet està per sota de l'euro, el ramader està arruïnat», explicava Josep Maria Freixa, president de JARC a Barcelona. «No sabem si la ciutadania, quan acabi l'estiu, tindrà prou llet» també comentava Marc Xifra, ramader i responsable del boví de llet del sindicat Unió de Pagesos. Arreu de Catalunya s'han perdut 150 explotacions a tot Catalunya des de 2017, vint-i-sis de les quals s'han perdut aquest any. «La situació és complicada», sentenciava Xifra, però «continuarem lluitant davant aquest abús». La protesta s'ha dut a terme sota el lema «la pagesia diu prou!», i s'ha fet una petita performance simbolitzant el funeral de la ramaderia, amb un taüt i una persona disfressada de mossèn.